Ο Νότης Μηταράκης εξέφρασε επιφυλάξεις για τη θεσμοθέτηση αναπληρωτών βουλευτών στην περίπτωση που εκλεγμένοι βουλευτές αναλαμβάνουν υπουργικά καθήκοντα.

Νέα διαφοροποίηση από «γαλάζιο» βουλευτή στο ζήτημα του ασυμβίβαστου βουλευτή - υπουργού καταγράφηκε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, με τον Νότη Μηταράκη να τάσσεται ανοιχτά υπέρ της διατήρησης της στενής σύνδεσης κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης κατά τη συζήτηση της «γαλάζιας» πρότασης.

Κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της Βουλής και των βουλευτών στη νομοθέτηση και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, διατυπώνοντας ωστόσο θέσεις που αποκλίνουν από την κατεύθυνση που έχει προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Επιφυλάξεις από Μηταράκη

Ειδικότερα, ο κ. Μηταράκης εξέφρασε επιφυλάξεις για τη θεσμοθέτηση αναπληρωτών βουλευτών στην περίπτωση που εκλεγμένοι βουλευτές αναλαμβάνουν υπουργικά καθήκοντα, τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να εκπροσωπούνται από το πρόσωπο που επέλεξαν με την ψήφο τους. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιλογής των μελών της κυβέρνησης αποκλειστικά από την Εθνική Αντιπροσωπεία, σημειώνοντας ότι σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα οι υπουργοί οφείλουν να προέρχονται από τους εκλεγμένους βουλευτές.

Η θέση αυτή κινείται στον αντίποδα της πρότασης που έχει παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, σύμφωνα με την οποία εξετάζεται η καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, με στόχο τη διάκριση των ρόλων νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο βουλευτής Χίου υποστήριξε ότι η αναβάθμιση της Βουλής δεν περνά μέσα από τον διαχωρισμό των δύο ιδιοτήτων, αλλά από την ενίσχυση των δικαιωμάτων των βουλευτών. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε οι τροπολογίες και οι προτάσεις νόμου να τίθενται σε ψηφοφορία ανεξαρτήτως της στάσης της κυβέρνησης, ενώ ζήτησε να μπορούν οι βουλευτές να καταθέτουν προτάσεις νόμου οι οποίες θα εισάγονται υποχρεωτικά στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

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«Είναι προνόμιο της Βουλής τελικά να νομοθετεί και όχι της εκτελεστικής εξουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το Σύνταγμα πρέπει να ενισχύει τον κυρίαρχο ρόλο της νομοθετικής εξουσίας στο πλαίσιο της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.