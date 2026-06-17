Η συμμετοχή Πικετί στη Διάσκεψη έχει ιδιαίτερη αξία καθώς είναι ένας από τους τρεις αρχιτέκτονες της έννοιας του «οικονομικού πατριωτισμού» που αποτελεί βασικό πρόταγμα της ΕΛΑΣ, λένε από την Αμαλίας.

Τα «χαρτιά» του για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, στον απόηχο της λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να ανοίξει από τη Λευκωσία, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την 3η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του.

Όμως, αυτή τη φορά, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά σε σχέση με τις δύο αντίστοιχες εκδηλώσεις των προηγούμενων χρόνων. Πλέον, ο κ.Τσίπρας είναι πρόεδρος της ΕΛΑΣ και θέλει να παρουσιάσει ένα όσο πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα γίνεται, ώστε να γίνει σαφές του πολίτες ότι η Συμπαράταξη έρχεται για να αποτελέσει μια ρεαλιστική, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση εξουσίας.

Σε πρώτο πλάνο Κυπριακό και εξωτερική πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την Κύπρο ως τον πρώτο σταθμό των επισκέψεων του στο εξωτερικό, ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ. Άλλωστε, σύμφωνα με το περιβάλλον του Προέδρου της ΕΛΑΣ, η επιλογή της Κύπρου δεν έγινε τυχαία, αλλά αντίθετα έχει τριπλό συμβολισμό: Πρώτον, να σταλεί ένα μήνυμα για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, στη συνέχεια της νέας πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεύτερον, την σημασία που έχει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και η στήριξη της Κύπρου ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε. Και τρίτον, στο πλαίσιο που θέτουν τα άλλα δύο σημεία δεν θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής της ΕΛΑΣ, να μην πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στην Κύπρο.

Στο πάνελ της Διάσκεψης για το Κυπριακό θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακης κοινότητας στη Λευκωσία, Μεχμέτ Χαρμαντσί, ο Πρέσβυς Ανδρέας Μαυρογιάννης και η Πρόεδρος του CTP, Sıla Usar İncirli. Επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρνει για άλλη μια φορά, σε περίοδο κινητικότητας για το Κυπριακό, να στείλει ένα σοβαρό μήνυμα για την ειρήνη, έχοντας στο πλευρό του τόσο Ελληνοκυπρίους όσο και Τουρκοκύπριους, λένε οι συνεργάτες του.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η γενοκτονία στη Γάζα

Στον πυρήνα της εφετινής διάσκεψης του Ινστιτούτου, λένε από την Αμαλίας, βρίσκονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα. Για τον λόγο αυτό, η εφετινή διάσκεψη θα έχει πολύ σημαντική εκπροσώπηση από την Μέση Ανατολή, προκειμένου να σταλεί ένα σημαντικό μήνυμα ειρήνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την Παλαιστίνια Rana Salman, συντονίστρια της ΜΚΟ «Μαχητές για την Ειρήνη», μέχρι τον πολύβραβευμένο δημοσιογράφο της Haaretz και πρώην εκπρόσωπο του Σιμόν Περές, Γκιντεόν Λεβί, μία από τις πιο συνεπείς φωνές του φιλειρηνικού κινήματος στο Ισραήλ, που αντιμάχεται την πολιτική Νετανιάχου και καλεί σε ειρήνη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο στο στόχαστρο των ακροδεξιών ισραηλινών δυνάμεων.

Κατά τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ξεχωριστή σημασία θα έχουν και οι αποδέκτες του φετινού βραβείου ειρήνης του ΙΝΑΤ: Εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένου του χειρούργου Χρίστου Γεωργάλα, συγγραφέα του βιβλίου «Ημερολόγιο της Γάζας» όπου καταγράφει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού όπως την έζησε.

Παράλληλα θα βραβευθεί και η γνωστή ισραηλινή αριστερή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Orly Noy, η οποία καθημερινά καταγγέλει την πολιτική Νετανιάχου και είναι επικεφαλής της ΜΚΟ B’Tselem, μια ΜΚΟ η οποία αναδεικνύει την εγκληματική πολιτική Νετανιάχου στην Δυτική Όχθη και την Γάζα, αγωνιζόμενη έμπρακτα και καθημερινά για την ειρήνη και τον τερματισμό της γενοκτονίας.

Είναι προφανές ότι μέσω των συμμετοχών στη διάσκεψη του ΙΝΑΤ, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε από τα αριστερά του, για την διακήρυξη που έγραψε ο Γιώργος Σιακαντάρης και από την οποία απουσίαζε η λέξη «Ισραήλ», δίπλα από την αναφορά για τη γενοκτονία στη Γάζα.

Ο φίλος του Τσίπρα, Τομά Πικετί

Η κοινή βάση για τη σύγκλιση της Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας που οραματίζεται ο κ.Τσίπρας, δεν μπορεί να είναι άλλη από την οικονομία. Εκεί άλλωστε κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών τα οποία φιλοδοξεί να αναδείξει η ΕΛΑΣ. Και τις ιδεολογικές βάσεις αυτές αναμένεται να θέσει ο παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος, Τομά Πικετί.

Θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σε ευρύ κοινό τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης Global Justice Report, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα εισοδηματικής ανισότητας, βιωσιμότητας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Και θα το κάνει αυτό σε μια συζήτηση με τον Γιώργο Χουλιαράκη και την Ευγενία Φωτονιάτα

Τσίπρας με Πικετί για τον νέο οικονομικό πατριωτισμό

Η συμμετοχή Πικετί στη Διάσκεψη έχει ιδιαίτερη αξία καθώς είναι ένας από τους τρεις αρχιτέκτονες της έννοιας του «οικονομικού πατριωτισμού» που αποτελεί βασικό πρόταγμα της ΕΛΑΣ, λένε από την Αμαλίας.

Ο διάλογος Τσίπρα-Πικετί χρονολογείται από το 2019 όταν συζήτησαν για πρώτη φορά τις βασικές πτυχές αυτής της ιδεολογικής προσέγγισης. Την συζήτηση αυτή επανέλαβαν και τον Δεκέμβριο του 2023 σε δεύτερη συνάντηση τους. Ο Πικετί ανέπτυξε περαιτέρω την προσέγγιση με τον Michael Sandel τον Ιανουάριο 2025. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε τον Michael Sandel στο Χάρβαρντ Απρίλιο 2025, ενώ ο φιλόσοφος συμμετείχε στην περσινή διεθνή Διάσκεψη στην Αθήνα όπου ανέπτυξε τις θέσεις του.

Ο πρώην πρωθυπουργός συζήτησε για τον οικονομικό πατριωτισμό και με τον βουλευτή Ro Khanna κατά τη συνάντηση τους Απρίλιο 2025. Ο Ro Khanna από την Καλιφόρνια και την πιο πλούσια περιφέρεια των ΗΠΑ τη silicon valley, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς εκπροσώπους αυτού ρεύματος στην Αμερική, βλέπει τον οικονομικό πατριωτισμό ως ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ απέναντι σε μία «τάξη Επστάιν», όπως την αποκαλεί, που βασίζεται στους ολιγάρχες.

Για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας με την Μάγια Αλιέντε

Παράλληλα σε μια περίοδο ανόδου της Ακροδεξιάς, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει στην εφετινή Διάσκεψη και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Και το μήνυμα αυτό το στέλνει με την συμμετοχή της πρώην ΠτΒ και πρώην Υπουργό Άμυνας της Χιλής, Μάγια Φερνάντες Αλιέντε, εγγονή του ιστορικού πρώην Προέδρου της Χιλής, Σαλβαδορ Αλιέντε.

Για τον σκοπό αυτό άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει προοδευτικές δυνάμεις από όλο τον κόσμο: Από τον Αμερικανό Γερουσιαστή Βαν Χόλεν και την Πορτορικάνα πρώην δήμαρχο Σαν Χουάν, Κάρμεν Κρουζ, μέχρι την Μαρία Χιμένα Λόπεθ, βουλευτή της αριστερής αντιπολίτευσης στον ακροδεξιό Πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι. Και από τον Όντουν Χέρνινγκ, Γραμματέα του συγκυβερνώντος Σοσιαλιστικού - Αριστερού κόμματος Νορβηγίας, μέχρι τον βουλευτή του SPD, Γιάν Ντίρεν.