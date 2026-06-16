Ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να παραμένουν δυνάμεις σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, υπερασπιζόμενες το διεθνές δίκαιο απέναντι σε κάθε λογική επιβολής του «δίκαιου του ισχυρού».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στην Κύπρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το Κυπριακό, καθώς και οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στη δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «Με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη είχα την ευκαιρία να συζητήσω τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και να θυμηθούμε τη στενή συνεργασία που είχαμε την εποχή που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος και αργότερα υπουργός Εξωτερικών. Όταν οι δύο κυβερνήσεις ήμασταν σε στενή συνεργασία και συντονισμό, τόσο για την επίλυση του Κυπριακού, όσο και για την αμυντική στήριξη της Κύπρου, όταν και κερδίσαμε ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτή παραβίασε την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία είναι αναγκαίος και η στήριξη της Κύπρου, όταν αυτή χρειάζεται, είναι απαραίτητη προκειμένου να προασπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία τα δικαιώματά της, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Ελλάδα και Κύπρος, όπως καλά γνωρίζετε, είναι δυνάμεις σταθερότητας και ειρήνης. Και οφείλουν πάντοτε να υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που μπορεί να προασπίζεται τα ζωτικά μας συμφέροντα και θα πρέπει να αντιτάσσονται σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και να αντιτάσσονται σε κάθε λογική που θέλει να επιβάλει το δίκιο του ισχυρού.

Εύχομαι να είναι πίσω μας τα δύσκολα στη Μέση Ανατολή. Εύχομαι κι ελπίζω η συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενεύη να είναι μόνιμη και οριστική, γιατί αυτός ο αχρείαστος και παράνομος πόλεμος πρέπει να σταματήσει.

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Τέλος, είχαμε την ευκαιρία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να συζητήσουμε και για το Κυπριακό τις τελευταίες εξελίξεις και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν με βάση το πλαίσιο Γκουτιέρες. Για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση προς όφελος του κυπριακού λαού, τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων».