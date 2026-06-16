«Το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια πάντοτε υπο-εκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις και μπορεί πάντοτε να υπερβαίνει τις δημοσκοπικές του προβλέψεις», δήλωσε ο Δ. Μάντζος στα Παραπολιτικά 90,1 ενώ υποστήριξε ότι εξακολουθεί να είναι στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές.

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 μίλησε την Τρίτη κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, συστήνοντας σε όλους «υπομονή, ψυχραιμία και κυρίως επιμονή στη δουλειά μας και στο πρόγραμμά μας».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι σε λίγους μήνες θα γίνουν κυβέρνηση, καθώς και τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος επεσήμανε αρχικά ότι «είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού αρχηγού όταν κατεβαίνει στις εκλογές να θέλει το καλύτερο για το κόμμα του και για τον ίδιο».

Συμπλήρωσε μάλιστα για τον κ. Τσίπρα πως, έχοντας ένα κίνητρο προσωπικής δικαίωσης και έναν προσωπικό σχεδιασμό για το θέμα του νέου κόμματός του, προφανώς έχει το δικαίωμα να εκφράζει αυτή του την αισιοδοξία.

Από την άλλη πλευρά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι το κόμμα του τα τελευταία πολλά χρόνια πάντοτε υποεκπροσωπείται στις δημοσκοποιήσεις και μπορεί πάντοτε να υπερβαίνει τις δημοσκοπικές του προβλέψεις, κάτι που, όπως εξήγησε, δεν γίνεται ως εκ θαύματος, αλλά «μέσα από πολύ δουλειά, μέσα από το πρόγραμμά του, την ιδεολογική του καθαρότητα και τις βαθιές του κοινωνικές αναφορές».

«Η πιο αυθεντική αποτύπωση θα γίνει με τις εκλογές όποτε αυτές γίνουν»

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μάντζος ανέφερε ότι κάθε δημοσκόπηση την αναλύουν, τη μελετούν και εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι και πέρυσι είχαν δει πολλές δημοσκοποιήσεις να καταβαραθρώνουν το ΠΑΣΟΚ και να δείχνουν ενισχυμένους άλλους κομματικούς σχηματισμούς, όπως το κόμμα της κας Κωνσταντοπούλου. Καθώς αυτά άλλαξαν, ο ίδιος συνέστησε «γενικότερα υπομονή, ψυχραιμία σε όλους και κυρίως επιμονή στη δουλειά μας και στο πρόγραμμά μας».

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Παράλληλα, σημείωσε ότι όταν δημιουργούνται νέοι κομματικοί σχηματισμοί, και μάλιστα είτε από πρώην πρωθυπουργό είτε από πρόσωπα με αυξημένη δημοφιλία, είναι σαφές ότι προκαλούνται ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό σε επίπεδο δημοσκοπήσεων.

Για το αν αυτό μετουσιώνεται και σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, τόνισε ότι θα πρέπει να περιμένουν αρκετούς μήνες για να το δουν δημοσκοπικά, υπογραμμίζοντας ότι «σε κάθε περίπτωση η πιο αυθεντική αποτύπωση όλου αυτού θα γίνει με τις εκλογές όποτε αυτές γίνουν».

«Οι πολίτες στο τέλος θα αποφασίσουν με βάση το πρόγραμμα»

Όσον αφορά τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι έχουν μια αποστολή να επικοινωνήσουν ακόμα περισσότερο και πιο θαρραλέα το πρόγραμμά τους, να μείνουν πιστοί στις θέσεις τους και να τις υπερασπιστούν κάθε φορά που αυτές αμφισβητούνται, προσθέτοντας ότι «οι πολίτες στο τέλος θα αποφασίσουν με βάση το πρόγραμμα και τις θέσεις και όχι μόνο με τα πρόσωπα και τις φρούδες υποσχέσεις».

Τέλος, ερωτηθείς αν εξακολουθεί να είναι στόχος η πρώτη θέση στις εκλογές, ο κ. Μάντζος απάντησε:

«Κατηγορηματικά ναι, αυτός είναι ο στόχος διότι δεν είναι παραταξιακός ή κομματικός είναι κοινωνικός».

Κατέληξε δε λέγοντας ότι ο στόχος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη νίκη έστω με μια ή και περισσότερες ψήφους απέναντι σε μια κυβέρνηση της ΝΔ που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες, καθώς, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «δεν μπορούμε να αντέξουμε μια ακόμη τετραετία Μητσοτάκη».