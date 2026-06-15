Kατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως άλλοθι προκειμένου να αποφεύγει την αντιμετώπιση υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων.

Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, οι πολιτικές στοχεύσεις της κυβέρνησης και οι συμβολισμοί που συνοδεύουν τη συγκρότηση της Επιτροπής βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του ανεξάρτητου βουλευτή Α’ Αθήνας Νάσου Ηλιόπουλου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Νάσος Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το Σύνταγμα ως εργαλείο μιας ευρύτερης πολιτικής στρατηγικής που οδηγεί σε «μια πιο αυταρχική δημοκρατία» και σε μεγαλύτερη όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Όπως σημείωσε, «η μεθοδολογία της συζήτησης ποτέ δεν είναι ουδέτερη», ενώ τόνισε ότι αν η κυβέρνηση αντιμετώπιζε πραγματικά το Σύνταγμα ως «μια βασική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας», θα εξασφάλιζε περισσότερο χρόνο διαβούλευσης, δημοσιότητας και συμμετοχής της κοινωνίας στη διαδικασία.

Ασκώντας συνολική πολιτική κριτική στη στρατηγική της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι «δεν συμφωνούμε με μια κριτική που γίνεται, ότι είναι επικοινωνιακή η κίνηση που γίνεται για το θέμα. Δεν είναι καθόλου επικοινωνιακή, έχει στρατηγική, πολύ συγκεκριμένη στρατηγική». Και συνέχισε λέγοντας πως η στρατηγική αυτή συνδέεται με «μια μετάβαση σε μια πιο αυταρχική δημοκρατία, μια μετάβαση σε μια κοινωνία με πολύ μεγαλύτερες και πολύ βαθύτερες και οξυμένες ταξικές ανισότητες».

Ο βουλευτής Ά Αθήνας επέκρινε επίσης τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής, ζητώντας ξεχωριστές συνεδριάσεις για κρίσιμα άρθρα του Συντάγματος, προσθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν «να συζητάμε λίγο 16, λίγο μονιμότητα, λίγο δημοσιονομικό κόφτη και πετάμε και άλλα δυο άρθρα μέσα».

Αναφερόμενος στις αναφορές της πλειοψηφίας στη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, ο Νάσος Ηλιόπουλος υπενθύμισε ότι, παρά τη διακομματική συναίνεση για τη θεσμοθέτηση της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην υλοποίησή της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «συναινέσαμε στο να μπει στο Σύνταγμα άρθρο για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και έξι χρόνια μετά δεν έχετε φέρει τον νόμο».

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Στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως άλλοθι προκειμένου να αποφεύγει την αντιμετώπιση υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων. Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, επισήμανε ότι η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει μια απόφαση που μπορεί να δώσει ουσιαστική ανακούφιση σε χιλιάδες πολίτες. «Χρησιμοποιείτε το Σύνταγμα ως άλλοθι, τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές», σημείωσε, σχολιάζοντας παράλληλα τις παρεμβάσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου. «Κάντε τον κύριο Στουρνάρα και πρόεδρο του Αρείου Πάγου έτσι που έχει γίνει η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα και στην επιλογή του Μάκη Βορίδη για την προεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με βαρύ πολιτικό συμβολισμό και όχι προσωπικής συμπάθειας ή αντιπάθειας. Όπως ανέφερε, «η πλειοψηφία επέλεξε έναν άνθρωπο για τον οποίο ήρθε δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η πλειοψηφία έκανε ό,τι μπορούσε για να μην ελεγχθεί», προσθέτοντας ότι πρόκειται για έναν συμβολισμό που βαραίνει τη λειτουργία της Επιτροπής.

Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα των παρακολουθήσεων και των αποκαλύψεων για το Predator, σχολιάζοντας δημοσιεύματα που συνδέουν την εξαγωγή του λογισμικού με επίσημα κρατικά έγγραφα. Απευθυνόμενος στον κ. Βορίδη, ανέφερε ότι «ήσασταν υπό παρακολούθηση από το Predator και δεν κάνατε τίποτα γι’ αυτό», ενώ πρόσθεσε πως η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι «κάποιος ιδιώτης παρακολουθούσε κυβερνητικό στέλεχος και αυτό το κυβερνητικό στέλεχος δεν έκανε τίποτα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την ελληνική δημοκρατία».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νάσος Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η συζήτηση για το Σύνταγμα δεν μπορεί να αποκοπεί από την πραγματική πολιτική ζωή και τις δημοκρατικές εγγυήσεις που οφείλει να υπηρετεί. «Είναι βαθιά πολιτικό και δεν είναι ζήτημα συμπάθειας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικοί συμβολισμοί, ιδιαίτερα σε μια διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, έχουν καθοριστική σημασία για την ποιότητα της δημοκρατίας.