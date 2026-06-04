«Το κόμμα ΕΛΑΣ λέει «καμία συνεργασία». Αυτό δικαιώνει την επιλογή μας για αυτόνομη πορεία», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Χάρη Δούκα», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς αναφορικά με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων σε τηλεοπτική εκπομπή για το σενάριο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Έκανε μια δήλωση και μετά μια ανάρτηση που είπε «δεσμεύομαι από τη συνεδριακή απόφαση». Το κόμμα ΕΛΑΣ λέει «καμία συνεργασία». Αυτό δικαιώνει την επιλογή μας για αυτόνομη πορεία. Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Χάρη Δούκα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε: «Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Το λέω παντού».

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«Έχουμε την ίδρυση δύο νέων κομμάτων. Πάντα όταν έχουμε ίδρυση προσωποπαγών κομμάτων υπάρχει μια αναδιάταξη. Εγώ λέω ψυχραιμία. Όταν κάθεται η σκόνη από το μάρκετινγκ, μένει όρθιος αυτός που έχει αξιοπιστία και ιδεολογική υπεροχή. Είμαστε 1,5 χρόνο αξιωματική αντιπολίτευση, τους τελευταίους 9 μήνες συζητάμε για τα δύο νέα κόμματα», είπε για τη δημοσκοπική εικόνα των τελευταίων ημερών και πρόσθεσε: «Έχουμε στόχο την πολιτική αλλαγή, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Αν είμαστε δεύτεροι, ο κόσμος θα πει πάλι Νέα Δημοκρατία».

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