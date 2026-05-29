Στην πολιτική δεν υπάρχει χειρότερο συναίσθημα από το να χάνεις την ψυχραιμία σου. Αυτό, δηλαδή, που συμβαίνει εδώ και λίγες εβδομάδες στη Χαριλάου Τρικούπη και κορυφώθηκε με την αναγγελία της ίδρυσης του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να ασχολείται αποκλειστικά με τον πρώην πρωθυπουργό, ξεχνώντας ότι αντίπαλός του είναι η κυβέρνηση της ΝΔ. Τα στελέχη του, με προεξάρχοντα τον αμετροεπή Παναγιώτη Δουδωνή, έχουν επιδοθεί σε ένα άνευ προηγουμένου κυνήγι μαγισσών, με θεωρίες συνομωσίας στα όρια της γραφικότητας, που δεν ταιριάζει με τη μεγάλη ιστορία του κόμματος. Όπως για παράδειγμα, ότι ο Τσίπρας έχει μυστική συμφωνία με τον Μητσοτάκη που προκάλεσε τη δικαιολογημένη ειρωνεία ακόμα και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Ενδεικτικό της αμηχανίας ή και του μεγάλου φόβου για το κόμμα Τσίπρα είναι το γεγονός πως το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ανακοινώσεις για να καταγγείλει είτε τον Γιώργο Σιακαντάρη επειδή κατά το παρελθόν ήταν συνεργάτης του υποψηφίου προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδου είτε για να επικρίνει συγκεκριμένες εταιρίες δημοσκοπήσεων. Αλλά δεν εξαντλείται σε αυτά, καθώς το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τα στελέχη της ΕΛΑΣ πως αρνούνται να βγουν σε πάνελ με τους εκπροσώπους άλλων κομμάτων και εμφανίζονται μόνοι τους στις τηλεοπτικές εκπομπές σαν να είναι υπουργοί.

Δεδομένου ότι στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δυο έμπειροι και εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, η Στεφανία Μουρελάτου και ο Δημήτρης Κατσικάρης, ας τους ενημερώσουν πως τις πρώτες ημέρες ενός νέου κόμματος είναι λογικό τα στελέχη να βγαίνουν μόνα τους για να τα γνωρίσει ο κόσμος. Αυτό επιτάσσει η δημοσιογραφική λογική και όχι κάποια συμφέροντα. Είναι προφανές ότι εντός των προσεχών ημερών τα στελέχη της ΕΛΑΣ θα μπουν σταδιακά στα πολιτικά πάνελ των καναλιών.

Όπως και να έχει, το κλίμα στην Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει τις χειρότερες εποχές των εσωκομματικών συγκρούσεων. Τα στελέχη που δεν είναι του προεδρικού κλίματος αρνούνται να υπηρετήσουν τη γραμμή των θεωριών συνομωσίας και της μετατροπής του ΠΑΣΟΚ σε ένα περιθωριακό κόμμα της αντιπολίτευσης. Σήμερα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί νέα δημοσκόπηση που οι πληροφορίες λένε πως θα δείχνει το ΠΑΣΟΚ σε μονοψήφια ποσοστά και στην τρίτη θέση. Άραγε η Χαριλάου Τρικούπη θα ανοίξει νέο γύρο πολέμου και με τις λεγόμενες σοβαρές εταιρίες; Πολύ περισσότερο όταν την προσεχή εβδομάδα θα βγάλει δημοσκόπηση η Metron Analysis για το Mega και η GPO για το STAR. Θα μπει σε μια πορεία σύγκρουσης το ΠΑΣΟΚ με τις εταιρίες ή με τα κανάλια των κυρίων Μαρινάκη και Βαρδινογιάννη;

Τα προαναφερθέντα δεν είναι δικά μας ερωτήματα, αλλά των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Που δεν μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι στενοί του άνθρωποι εμφανίζουν αυτή την εικόνα γενικευμένης αποσύνθεσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η επικείμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβούλιου της Τετάρτης θα είναι αρκούντως φορτισμένη, δεδομένου ότι κορυφαία στελέχη διαπιστώνουν ότι οι επιλογές του τελευταίου διαστήματος είναι αντιφατικές ή και καταστροφικές. Από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο Αλέξης Τσίπρας έως το μέτωπο με τους δημοσκόπους και τη μη ψήφιση της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.