Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση τροφοδοτεί τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση του λαού

Η εισηγητική τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, με τους γνωστούς πανηγυρισμούς για τα πλεονάσματα και τη μείωση του κρατικού χρέους, επιχειρεί για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μια εξωραϊσμένη εικόνα της πραγματικότητας. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η «άλλη όψη» αυτής της πολιτικής είναι η ένταση της φοροληστείας σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος και οι συνεχείς περικοπές σε δαπάνες που αφορούν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως επισημαίνει το ΚΚΕ, τα λεγόμενα «ματωμένα» πλεονάσματα δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας φιλολαϊκής ανάπτυξης, αλλά προϊόν μιας σκληρής πολιτικής που φορτώνει τα βάρη στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους και στα λαϊκά στρώματα. Την ίδια στιγμή, διατηρούνται και ενισχύονται οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ τεράστια ποσά κατευθύνονται σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων.

Το κρατικό χρέος, το οποίο προβάλλεται ως δείκτης «επιτυχίας» της κυβερνητικής πολιτικής, δεν δημιουργήθηκε από τον λαό. Αντίθετα, αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών επιλογών που εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο λαός καλείται να πληρώσει ξανά και ξανά τον λογαριασμό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα μέτρα που παρουσιάζονται ως «στήριξη», τα οποία, όπως τονίζει το ΚΚΕ, αποτελούν «μέρισμα κοροϊδίας», την ώρα που η συνολική πολιτική υπονομεύει το εισόδημα και τα δικαιώματα των πολιτών. Είτε με «επιτελικό» είτε με «αποκεντρωμένο» κράτος, με μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή τεχνοκρατών, η ουσία της πολιτικής παραμένει ίδια: η εξυπηρέτηση των λίγων σε βάρος των πολλών.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση τροφοδοτεί τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση του λαού. Παράλληλα, καλεί σε ενίσχυση της πάλης και της διεκδίκησης, με στόχο να βρεθεί στο επίκεντρο του αγώνα η ίδια η πολιτική που γεννά αυτά τα προβλήματα, μέχρι την οριστική ανατροπή της.