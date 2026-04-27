Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να αρχειοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών.

Ανάρτηση σχολιάζοντας την απόφαση αρχειοθέτησης των υποκλοπών έκανε ο Μανώλης Βελεγράκης. Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε πυρά τόσο κατά των στόχων του Predator όσο και κατά του ίδιου του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης που έλαβαν μήνυμα predator δεν υπέβαλαν μήνυση, δεν πήγαν έστω τα τηλέφωνά τους να ελεγχθούν, δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες από τον κ. Ζήση, δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες από τον κ. Τζαβέλλα και φυσικά έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα διερευνήσει την υπόθεση» ανάφερε ο Μανώλης Βελεγράκης, σημειώνοντας πως «η έμπιστη, η τυφλή, η ανεξάρτητη, η περήφανη Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να τους καλέσει για να διαπιστώσει α) αν τα κινητά τους είχαν επιμολυνθεί, β) τί στοιχεία περιέχονταν στα κινητά τους, ώστε στη συνέχεια να εξετάσει αν συντρέχει περίπτωση διάπραξης του αδικήματος της κατασκοπείας. Ούτε το 2023-2024 ούτε το 2026 (εδώ είναι που λέμε το "δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού")».

