Αιχμές από τον Αλέξη Τσίπρα και για το πολιτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του προοδευτικού χώρου.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης : Η πολιτική αλλιώς» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, μετατράπηκε σε πολιτικό γεγονός. Για το βιβλίο και την πορεία του Μπουτάρη μίλησαν οι Αλέξης Τσίπρας, Νίκος Χαρδαλιάς, Χάρης Δούκας, και Γιάννης Μώραλης, ενώ το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Έτσι κι αλλιώς, δεν είναι σύνηθες σε μια βιβλιοπαρουσίαση το πάνελ να έχει τόσο μεγάλη πολιτική βαρύτητα καθώς και τέτοια κομματική ευρύτητα. Αλλά και οι τοποθετήσεις, είχαν πολιτικό ενδιαφέρον, αφού συνέδεσαν τα αναφορές στην προσωπικότητα του Μπουτάρη με την τρέχουσα πολιτική συγκυρία.

Στην βιβλιοπαροσίαση έδωσαν το «παρών» πλήθος στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται κοντά στο υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα. Αναφέρουμε ενδεικτικά την Όλγα Γεροβασίλη, τον Κώστα Ζαχαριάδη, το Γιώργο Βασιλειάδη, τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τον Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και τον Πέτρο Κόκκαλη καθώς και την Άννα Παπαδοπούλου που μόλις αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Εντύπωση προκάλεσε η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος φέρεται να προσεγγίζει το ΠΑΣΟΚ.

Γουστάριζες με τον Μπουτάρη

Στη ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά: «Ο Μπουτάρης ήταν αυτός που ήταν. Με τα καλά του και τα περίεργά του.Δεν προσποιήθηκε ποτέ ότι ήταν κάτι άλλο. Και δεν ασχολήθηκε με τα κοινά για να αποδείξει κάτι στον εαυτό του ή στους άλλους. Ασχολήθηκε με διάθεση προσφοράς και όχι από ανάγκη ζήτησης. Με τον Μπουτάρη δεν είχε μεγάλη σημασία αν διαφωνούσες ή συμφωνούσες. Γουστάριζες, όπως θα έλεγε κι εκείνος, να μιλάς μαζί του. Ακόμη και να διαφωνείς. Κυρίως γουστάριζες τον αντισυμβατικό του χαρακτήρα, την αφοπλιστική ειλικρίνεια και τις τρομερές ιστορίες που είχε πάντα να σου διηγηθεί από μια γεμάτη ζωή, που την είχε ζήσει μέχρι τα όρια».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σχέση που ίδιος διαμόρφωσε με τον Γιάννης Μπουτάρη: «Με τον Μπουτάρη εκτός από πολιτικές συμπτώσεις, είχαμε και πολιτικές διαφωνίες. Τολμώ να πω ότι κυρίως μέσα από τις δεύτερες, χτίσαμε μια προσωπική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης. Θυμάμαι στήριξε κριτικά την προσπάθεια της κυβέρνησής μου για απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία. Αλλά στάθηκε σθεναρά υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Εκεί όμως που έδειξε το μεγαλύτερο θάρρος και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ήταν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κι αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη.

Γιατί έπρεπε να ξορκίσει φαντάσματα του παρελθόντος, να πολεμήσει στερεότυπα δεκαετιών για τη γειτονική χώρα, να σταθεί απέναντι στους κερδοσκόπους της εθνικοφροσύνης. Και να αγνοήσει το πολιτικό κόστος, που ο υπολογισμός του έχει κοστίσει διαχρονικά πολύ ακριβά τόσο στην πόλη του όσο και στη χώρα».

Ο Τσίπρας ολοκλήρωσε την ομιλία του με αιχμές για το πολιτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του προοδευτικού χώρου: «Λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη. Αφοσιωμένοι στο λαό και την αλήθεια, ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών και αυταρχισμού, ικανοί να πείσουν με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους την πλειοψηφία που θέλει ένα καλύτερο μέλλον. Η εικόνα του πολιτικού μας συστήματος, η αδυναμία του να πείσει, η ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο, το επιβεβαιώνει. Όταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα».

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας

Απευθείας επικοινωνία με τον πολίτη

Ανοίγοντας τη συζήτηση, η Δώρα Αναγνωστοπούλου επισήμανε ότι ο Μπουτάρης ήταν ένας πολιτικός που δεν χώραγε σε ταμπέλες.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς είπε ότι ο Μπουτάρης εξέφρασε ένα πολιτικό μοντέλο που στηριζόταν στην άμεση σχέση με τον πολίτη και όχι στις πελατειακές σχέσεις και την κομματική ισχύ. Υπηρέτησε δε τη λογική της σύνθεσης και της ενότητας.

Σε ανάλογο τόνο και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας: «Ο Μπουτάρης επέλεξε το δύσκολο δρόμο της απευθείας σχέσης με τους πολίτες και πλήρωσε το κόστος. Αλλά χάρη σε αυτήν την επιλογή του κέρδισε την ελευθερία του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης επισήμανε τις τρεις μεγάλες παρακαταθήκες του Μπουτάρη:

Απέδειξε ότι η αλήθεια είναι πολιτική δύναμη.

Έφερε το ρεαλισμό στο επίκεντρο της διοίκησης.

Η εξωστρέφεια που έφερε στη Θεσσαλονίκη.

Για το συγγραφέα Λεωνίδα Μακρή που υπήρξε στενός συνεργάτης του Μπουτάρη, τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Μπουτάρη ήταν η εξωστρέφεια που έφερε στη Θεσσαλονίκη και η ανθρωπιά που έδειξε στους πρόσφυγες.