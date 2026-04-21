Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το Fuel Pass. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο το μεσημέρι.

Τα νέα μέτρα ανακοινώνει αύριο το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το Fuel Pass η κυβέρνηση ετοιμάζεται για νέα μέτρα. Σε φάση τελικών αποφάσεων εισέρχεται η κυβέρνηση για ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 400 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα του 2025.

Καθοριστική θεωρείται η αυριανή μέρα, καθώς η Eurostat αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα τελικά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα. Οι έως τώρα εκτιμήσεις συγκλίνουν σε επίπεδα μεταξύ 4,8% και 4,9% του ΑΕΠ, γεγονός που συνεπάγεται υπέρβαση περίπου 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Παρά τη θετική εικόνα, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το σύνολο της υπεραπόδοσης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε διαθέσιμο χώρο για παροχές.

Κρίσιμος παράγοντας παραμένει η συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να εγκρίνει ποιο μέρος του υπερπλεονάσματος μπορεί να αξιοποιηθεί για μέτρα στήριξης. Η ελληνική πλευρά επιχειρεί να τεκμηριώσει ότι η δημοσιονομική υπεραπόδοση δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριακών παραγόντων, αλλά προκύπτει από μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, με αιχμή τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τα σενάρια για την επαναφορά του Market Pass, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις στα τρόφιμα, αλλά και του Power Pass για τη στήριξη των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δεν έχουν κλειδώσει ακόμη. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται η συνέχιση της επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε βασικά αγαθά, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά.