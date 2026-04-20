Συναντήσεις με κτηνοτρόφους και εκπροσώπους συνεταιρισμών, καθώς και με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου πραγματοποίησε η Πέτη Πέρκα, πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης της στην Λέσβο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ως ένδειξη στήριξης στον αγώνα επιβίωσης των κτηνοτρόφων και των αγροτών του νησιού που υφίστανται τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού, μιας σοβαρής εξέλιξης για την κτηνοτροφία, την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. «Αν βάζαμε έναν τίτλο σε όσα συμβαίνουν στο νησί, αυτός θα μπορούσε να είναι «η κτηνοτροφία σε απόγνωση και το χρονικό μιας προαναγγελθείσας κρίσης»», σημείωσε χαρακτηριστικά η Πέτη Πέρκα.

Εκτός από τις συναντήσεις, η πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς παραχώρησε και συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα της Λέσβου προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις του κόμματος. Επιπλέον, έκανε λόγο για μια βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση, η οποία, όπως σημείωσε, ξεκινά από την κτηνοτροφία αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή, καθώς επηρεάζει ήδη ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής δομής της Λέσβου. «Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα βλέπουν το εισόδημά τους να καταρρέει, χωρίς εγγυήσεις αποζημίωσης. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος, όπως δίκαια είναι και η έλλειψη εμπιστοσύνης τους στις υποσχέσεις της κυβέρνησης», δήλωσε.

Δεν δίστασε να ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι «δυστυχώς, η κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους -ιδίως σε περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο που βρίσκονται σε άμεση γεωγραφική εγγύτητα με εστίες εξάπλωσης- και δεν έλαβε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Ο αφθώδης πυρετός βρήκε τη Λέσβο εντελώς απροετοίμαστη. Δεν είναι μόνο τα μέτρα πρόληψης που δεν ελήφθησαν. Εάν είχαν ληφθεί αμέσως μέτρα βιοασφάλειας, η επιζωοτία θα μπορούσε τουλάχιστον να έχει περιοριστεί». Και πρόσθεσε ότι «το «πάμε κι όπου βγει» έχει γίνει μέθοδος διακυβέρνησης. Η αδράνεια, η ολιγωρία και η ανεπάρκεια έφεραν αυτή την κατάληξη».

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «το πραγματικό δίλημμα είναι: οργανωμένη επιβίωση ή κατάρρευση; Η Λέσβος σήμερα πληρώνει ακριβά τρία πράγματα: την εγκληματική καθυστέρηση, την έλλειψη συντονισμού, τα κενά στη βιοασφάλεια και την πλήρη ανικανότητα στην οργάνωση της διαχείρισης του γάλακτος. Όσο το νησί στερείται μιας πλήρους επιδημιολογικής εικόνας, όσο δεν γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι, ο κίνδυνος για νέα κρούσματα θα μεγαλώνει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε επ’ άπειρον εργαστηριακά αποτελέσματα ενώ η παραγωγή καταστρέφεται. Το παιχνίδι όμως δεν έχει χαθεί. Υπάρχει δρόμος, αρκεί να εγκαταλείψουμε το επικοινωνιακό μοντέλο της κυβέρνησης και να περάσουμε σε ένα σχέδιο αληθινό».

Σημείωσε ότι, ως Νέα Αριστερά, «αναδείξαμε εγκαίρως εδώ και έναν χρόνο, με δύο κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που επισημαίνουν με σαφήνεια την τραγική υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Προειδοποιήσαμε ότι η έλλειψη προσωπικού, οι ελλιπείς έλεγχοι και η απουσία οργανωμένου σχεδίου πρόληψης δημιουργούν συνθήκες υψηλού κινδύνου. Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε με τον πιο επώδυνο τρόπο».

Όμως, εξήγησε ότι για τη Νέα Αριστερά, «το δίλημμα είναι αν η Λέσβος θα περάσει σε μια φάση οργανωμένης επιβίωσης ή αν θα βυθιστεί στο χάος. Αν δεν συνδεθούν τώρα η νομοθεσία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι έλεγχοι σε ένα ενιαίο σχέδιο, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μια υγειονομική κρίση. Θα μιλάμε για μια κρατική αποτυχία χαραγμένη πάνω στο σώμα της λεσβιακής κτηνοτροφίας. Και η Νέα Αριστερά δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό σιωπηλά. Η πρόταση της Νέας Αριστεράς είναι ένα άλλο μοντέλο παραγωγής και προστασίας».

Εξειδικεύοντας, τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς, η Πέτη Πέρκα σημείωσε:

Το ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης ζωονόσων και το ειδικό καθεστώς για τη Λέσβο,

Την άμεση και πλήρη αποζημίωση στο κόστος αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου και την πλήρη κάλυψη του διαφυγόντος κέρδους για όλο το διάστημα της καραντίνας,

Την στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμες προσλήψεις κτηνιάτρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Την αναστολή όλων των φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων για τους κτηνοτρόφους των ζωνών επιτήρησης για τουλάχιστον ένα έτος, και

Τη διαφάνεια και την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, προκειμένου οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ακόμη, επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση οφείλει να πει την αλήθεια στους πολίτες της Λέσβου. Δεν θα τελειώσει αυτό σε «λίγες μέρες». Για την επανασύσταση κοπαδιών υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα που μπορεί να κρατήσουν τις μονάδες κλειστές για μήνες. Και θα πρέπει η Πολιτεία από τώρα να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα».

Επίσης, σχολίασε και τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντάς τα «ασαφή και γενικόλογα». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην απουσία ολοκληρωμένης επιδημιολογικής εικόνας, επισημαίνοντας ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό των κτηνοτροφικών μονάδων έχει ελεγχθεί μέχρι σήμερα.