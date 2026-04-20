«Εγώ ούτως ή άλλως προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν στα φοιτητικά μου χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, μετέπειτα στην ΟΝΝΕΔ», κάνοντας ξεκάθαρη την πρόθεσή του να επιστρέψει στην ΝΔ.

«Ευχής έργον» χαρακτήρισε ο πρώην Σπαρτιάτης και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς το ενδεχόμενο προσχώρησής του στη Νέα Δημοκρατία, σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι της Βουλής και την εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως, αυτό το ενδεχόμενο «υπόκειται στην δυνητική ευχέρεια του πρωθυπουργού», τονίζοντας πως «εγώ είμαι ένας απλός στρατιώτης της παράταξης». Όπως επισήμανε δε, «ανεξαρτήτως τούτου ή μη εγώ θεωρώ ότι οι αρχές και οι αξίες που πρεσβεύει η ΝΔ είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος». Παράλληλα, εξηγώντας το ότι έχει στηρίξει όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησης από τότε που ανεξαρτητοποιήθηκε από το μόρφωμα των Σπαρτιατών, ανέφερε πως «θεωρώ πως η κυβέρνηση από το 2019 και εντεύθεν κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Άρα θεωρώ χρέος μου να συντάσσομαι με τα νομοσχέδια της παρούσης κυβέρνησης γιατί θέλω μια χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια και διεθνή αξιοπιστία».

«Εγώ ούτως ή άλλως προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν στα φοιτητικά μου χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, μετέπειτα στην ΟΝΝΕΔ», κάνοντας ξεκάθαρη την πρόθεσή του να επιστρέψει στην ΝΔ, μετά από το πέρασμά του από την ακροδεξιά.