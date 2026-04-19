Αναλυτικά όσα επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας, διερωτάται να γίνεται να υπάρχει: «Ιδιωτικός δρόμος με έξοδα του κράτους;».

Ειδικότερα, αναφέρει: «Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει σήμερα για την ολοκλήρωση των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας.

Ως εδώ καλά.

Όταν όμως δηλώνει ότι αποδίδουμε στους πολίτες την Βασιλίσσης Όλγας, τότε θα πρέπει να αποδεχθεί την αυτονόητη απαίτηση των Αθηναίων:

Να επιτραπεί η ήπια κυκλοφορία αυτοκινήτων σε αυτήν, για όλους.

Γιατί εάν ξοδεύτηκαν από το κράτος 6 εκ. ευρώ και επιτρέπονται τα αυτοκίνητα μόνο για όσους παίζουν τένις στον Όμιλο αντισφαίρισης, τότε θα πρόκειται για μια ακόμη σκανδαλώδη απόφαση.

Ιδιωτικός δρόμος με έξοδα του κράτους;».

Η ανάρτηση

