«Τόσο θλιβερός. Τόσο μόνος. Τόσο αδύναμος. Τόσο πειστικός όσο το πτυχίο του Υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη» αναφέρε για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρεις πως «στη σημερινή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ο κ. Μητσοτάκης ήταν ένα πράγμα: Θλιβερός. Ούτε εξοργιστικός δεν μπορεί να είναι πια. Μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, η χώρα είναι μια «μαύρη τρύπα» του δικαίου: Τέμπη, Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ - συντριπτικά σκάνδαλα που ούτε κλείνουν ούτε ξεχνιούνται».

Συνεχίζει λέγοντας πως «αυτή τη στιγμή το Υπουργικό Συμβούλιο στελεχώνεται από παρακολουθούμενους και άρα πιθανά εκβιαζόμενους υπουργούς. Αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποτελείται από βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε άρση ασυλίας προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Αυτή τη στιγμή το Μαξίμου εκβιάζεται από καταδικασμένους Ισραηλινούς απόστρατους - επιχειρηματίες. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας σοβαρότατης θεσμικής και πολιτικής κρίσης. Και ποια είναι η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη; Ότι το κράτος δικαίου ενισχύεται γιατί ψηφιοποιήθηκαν οι μετεγγραφές φοιτητών… Τόσο θλιβερός. Τόσο μόνος. Τόσο αδύναμος. Τόσο πειστικός όσο το πτυχίο του Υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη».

Ο Αλέξης Χαρίτσης συνεχίζει στην ανάρτησή του τονίζοντας πως «το κράτος δικαίου δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι αυτό που αποτυπώνει την ποιότητα της δημοκρατίας μας, είναι εντέλει αυτό που διασφαλίζει το κοινωνικό μας συμβόλαιο. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο που κινδυνεύει πλέον όχι απλώς να διαρραγεί - αυτό έχει ήδη συμβεί - αλλά να καταρρεύσει. Πλήρως και ανεπανόρθωτα. Το καθεστώς Μητσοτάκη πρέπει να ανατραπεί. Κάθε μέρα που περνά με κυβέρνηση ΝΔ, η χώρα σαπίζει. Έχουμε όλοι την ευθύνη για πολιτική αλλαγή και τον μοναδικό δρόμο εξόδου από τον βούρκο: μια κυβέρνηση της Αριστεράς».

