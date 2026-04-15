«Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη» έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζοντας την αιδιοδοξία του για την έκβαση της πορείας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί» έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Μαρινάκης για το επεισόδιο υγείας του υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Συνέχισε στην ανάρτησή του γράφοντας πως «Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γ. Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους».

Ο Παύλος Μαρινάκης ωστόσο εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης να βγει νικητής και τόνισε ότι οι σκέψεις όλων είναι μαζί του.

«Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του» έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.