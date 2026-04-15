«Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως, μένει να περιμένουμε»ι» είπε για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη ο γιατρός του Ευαγγελισμού, που τον χειρούργησε.

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης.

Ο γιατρός μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό λέγοντας πως ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο. «Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα, οι πιθανότητες ρήξεις ενός ανευρύσματος δεύτερης φοράς είναι πολύ περισσότερες τις πρώτες ώρες» είπε αρχικά ο κ. Αρχοντάκης.

Στην ερώτηση αν έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος, ο κ. Αρχοντάκης τόνισε ότι δεν θα ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες που άπτονται του ιατρικού απορρήτου αλλά αρκέστηκε να πει ότι «οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι».

Μία πρώτη καλή εικόνα για την επόμενη μέρα, απάντησε πως θα είναι εφικτή «σίγουρα μετά τις 10 μέρες, δέκα μέρες αγωνίας» πρόσθεσε αλλά δήλωσε ικανοποιημένος από την έκβαση της επέμβασης.

«Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε να μην ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα. Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως, μένει να περιμένουμε» πρόσθεσε για την πορεία του εμβολισμού του ανευρύσματος που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης. Ο κ. Αρχοντάκης είπε ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.

Για εξετάσεις που ενδεχομένως υπάρχουν και μπορεί να κάνει κάποιος για να προλάβει ένα ανεύρυσμα, ο γιατρός τους Ευαγγελισμού. κ Αρχοντάκης δήλωσε πως «Βέβαια, υπάρχει η μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου. Επειδή όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή μια μαγνητική εγκεφάλου θα ήταν καλό να προσθέτουμε και μία μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου. Επίσης μία αξονική αγγειογραφία» είπε.

Πρόσθεσε πως «η μαγνητική αγγειογραφία είναι μία εξέταση χωρίς ακτινοβολία, που και χωρίς σκιαγραφικό μπορεί να σου αναδείξει ένα ανεύρυσμα. Υπάρχει μια μικρή απόκλιση στα ανευρύσματα που είναι κάτω από τα 3 χιλιοστά. Μπορεί να χάσουμε ένα 10% των ανευρυσμάτων αν είναι κάτω από τα 3 χιλιοστά» διευκρίνισε.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το λιποθυμικό επεισόδιο, που είχε ο Γιώργος Μυλωνάκης το πρωί κατά τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου και τη μεταφορά τους στον Ευαγγελισμό, οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση σε επεμβατική διαδικασία εμβολισμού του αγγείου, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής μεταφέρθηκε εκ νέου στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένος και υπό συνεχή και στενή ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται «σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», ωστόσο οι επόμενες ώρες και ημέρες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της πορείας του.

Όπως αναφέρεται: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09.30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».