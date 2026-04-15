Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται με εγκεφαλικό ανεύρυσμα στην ΜΕΘ του νοσοκομείοΥ Ευαγγελισμός, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Έντονη ανησυχία προκάλεσε τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» όπου και διαγνώστηκε με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υφυπουργό να διακομίζεται εσπευσμένα με ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Με την άφιξή του στο νοσοκομείο, ο υφυπουργός υποβλήθηκε άμεσα σε σειρά διαγνωστικών εξετάσεων, με τον απεικονιστικό έλεγχο να αποκαλύπτει ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση σε επεμβατική διαδικασία εμβολισμού του αγγείου, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής μεταφέρθηκε εκ νέου στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένος και υπό συνεχή και στενή ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται «σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», ωστόσο οι επόμενες ώρες και ημέρες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της πορείας του.

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού έχει προκαλέσει ανησυχία στον πολιτικό κόσμο ενώ τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να εκφράσουν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας του εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή τους και προς τους οικείους του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» είπε στον Real FM ο Κωστής Χατζηδάκις που ήταν αυτόπτης μάρτυρας την στιγμή της αδιαθεσίας του υφυπουργού.

Γιώργος Μυλωνάκης: «Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη» η κατάστασή του – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη» κρίνεται η κατάσταση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξεδόθη από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» το μεσημέρι της Τετάρτης. Οπως αναφέρεται: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09.30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπό συνεχή και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό όλες τις ζωτικές παραμέτρους του ασθενούς, με την ιατρική ομάδα να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενη εξέλιξη. Παράλληλα, όπως αναφέρουν νοσοκομειακές πηγές, αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες, ανάλογα με την πορεία της κατάστασής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση του ανευρύσματος, ενώ οι γιατροί επισημαίνουν ότι απαιτείται χρόνος και σταθερή παρακολούθηση προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή ιατρικά συμπεράσματα. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το ιατρικό επιτελείο εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο, κυρίως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επεμβατικής διαδικασίας εμβολισμού που πραγματοποιήθηκε άμεσα και χωρίς επιπλοκές. Η κατάσταση παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική για την τελική έκβαση της υγείας του.

Σημειώνεται πως γύρω στις 11.30 το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του στενού του συνεργάτη ενώ στη συνέχεια μέχρι αυτή την ώρα πλήθος πολιτικών από την Νέα Δημοκρατία έχουν δώσει το παρών στο νοσοκομείο. Νίκη Κεραμέως, Κωστής Χατζηδάκης, Παύλος Μαρινάκης, Βασίλης Σπανάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Μάριος Θεμιστοκλέους είναι μερικοί από τους συναδέλφους του που θέλησαν να μάθουν από κοντά τα νεότερα για την υγεία του.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε εσπευσμένα από το «Happy Day» για να βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της

Άμεσα στο πλευρό του συζύγου της βρέθηκε και η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου που ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του συζύγου της ενόσω ήταν στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής του Happy Day στον ALPHA. Αποχώρησε εκτάκτως από το πάνελ της εκπομπής «Happy Day» και έσπευσε στο νοσοκομείο.

Τη θέση της στο πάνελ κάλυψε η Όλγα Λαφαζάνη, χωρίς να υπάρξει ζωντανή αναφορά στο περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι παντρεμένοι από το 2008 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου βρίσκονται στενοί συνεργάτες και φίλοι, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, στο νοσοκομείο μετέβη και η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή, προκειμένου να εκφράσει προσωπικά τη στήριξή της και να βρεθεί κοντά στη συνεργάτιδά της.

