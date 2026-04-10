Η απόφαση της κυβέρνησης -με τα σημερινά δεδομένα- είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών αντί να προσφύγει άμεσα σε εκλογές. Με στόχο να στηθούν οι κάλπες ή την Άνοιξη του 2027 ή το φθινόπωρο του 2026, δηλαδή σε έξι μήνες από τώρα. Όταν θα έχει εκλεγεί η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου και θα έχουν μοιραστεί νέα πακέτα παροχών.

Η κατάσταση αναμένεται να επαναξιολογηθεί μετά το Πάσχα με τις εσωτερικές μετρήσεις που έχει παραγγείλει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος των εκλογών έχει μετατραπεί σε ανεμοδούρα που γυρνάει κατά που φυσάει ο πολιτικός άνεμος μετά από κάθε κρίση που χτυπάει το κυβερνητικό σκαρί. Το αν θα καταφέρει να περάσει τα ..σαράντα πολιτικά κύματα αλώβητο ή αν θα τσακιστεί μέχρι την ώρα των εκλογών μένει να φανεί.

Θεσμικό περιτύλιγμα στα σκάνδαλα

Με μειωμένες τις πιθανότητες να προκηρυχθούν εκλογές μέσα στον Απρίλιο -εκτός αν υπάρξουν δραματικές εξελίξεις- ο πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να υπερκεράσει τα εμπόδια των σκανδάλων με εμπροσθοβαρείς θεσμικές προτάσεις.

Προτάσεις που αφορούν την λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Με τρόπο που να κλείνουν πόρτες και παράθυρα στο ρουσφέτι και την διαφθορά. Με τη δέσμευση να τις εφαρμόσει στην 3η τετραετία. Κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να μετατρέψει τα σκάνδαλα με τα οποία βαρύνεται σε ..στυλ. Πάνω στο οποίο θα κτίσει το προεκλογικό της αφήγημα. «Ότι δεν έγινε στις δύο τετραετίες θα γίνει στην 3η τετραετία» θα είναι το μήνυμα από εδώ και πέρα..

Το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η διαχείριση κρίνεται εξαιρετικά προβληματική. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε θέση άμυνας αφού οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έρχονται με αμείωτο ρυθμό. Με τα νεύρα των «γαλάζιων» βουλευτών να τεντώνονται κάθε φορά που θα προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των υπόδικων βουλευτών και άλλοι... Το ερώτημα δεν έχει εύκολη απάντηση. Από την στιγμή που οι πρώτοι 11 βουλευτές θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης το ίδιο αναγκαστικά θα ισχύσει και για τους επόμενους. Τοποθετώντας κατά μικρά χρονικά διαστήματα μικρές νάρκες στο δρόμο των ψηφοδελτίων της Ν.Δ. προς τις εκλογές .. Η κυβέρνηση που προφανώς δεν θέλει να εξαγριώσει περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- καθώς υπάρχουν ανοικτές και άλλες υποθέσεις- παίζει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Δείχνοντας κυρίως προς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που εδρεύουν στη Αθήνα και όχι την ίδια την Λάουρα Κοβέσι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίθεση δυο ταχυτήτων

Βάζει υπαινικτικά ερωτήματα και τα αφήνει να αιωρούνται υπονοώντας ότι κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια .. «Γιατί η Ευρωπαική Εισαγγελία σαλαμοποιεί τις δικογραφίες;», «η σαλαμοποίηση παράγει πολιτικά αποτελέσματα», «πως έγιναν διαρροές σε συγκεκριμένα ΜΜΕ;». Στο μεταξύ Άδωνης Γεωργιάδης, Θ. Πλεύρης και Μ. Βορίδης χτυπούν ευθέως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αμφισβητώντας το κύρος και τις προθέσεις της.

Θα αποφύγει την μετωπική σύγκρουση με την Δικαιοσύνη;

Το ερώτημα είναι αν με τις έμμεσες πιέσεις η κυβέρνηση θα καταφέρει να ανακόψει την φόρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή θα αναγκαστεί να της κηρύξει πόλεμο προκειμένου να μην χάσει την κοινοβουλευτική νομιμοφροσύνη των γαλάζιων βουλευτών που βρίσκονται «αιχμάλωτοι» ενός ακήρυχτου πολέμου. Είτε έχουν παρανομήσει είτε όχι.

Με τον κίνδυνο το μέτωπο κυβέρνησης- Δικαιοσύνης να διευρυνθεί. Ήδη, η Ένωση Ελλήνων Εισαγγελέων πήρε το μέρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ανακοίνωση της.

Ο κίνδυνος νέου μετώπου με την δικαιοσύνη λόγω υποκλοπών

Ενώ κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις μέρους της Δικαιοσύνης στην υπό εξέλιξη δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η μεταφορά της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο δημιουργεί σε κάποιους κύκλους την υπόνοια ότι μπορεί να παίζεται ένα παιχνίδι καθυστερήσεων ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της έρευνας για το βαρύ κακούργημα της κατασκοπείας εάν μεσολαβήσει άκαρπο χρονικό διάστημα μέχρι την παραγραφή πλημμελημάτων το φθινόπωρο μετά το πέρας της πενταετίας.