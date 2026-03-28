Ένα ιδιότυπο debate περί τον χρόνο των εκλογών διεξάγεται τα τελευταία 24ωρα στην κυβέρνηση. Ανάμεσα σε όσους εισηγούνται άμεσες εκλογές και εκείνους που επιμένουν ότι πρέπει να γίνουν το 2027. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν και όσοι εισηγούνται την μέση λύση. Εκλογές μετά τη ΔΕΘ και αφού έχει δοθεί ένα πακέτο παροχών.

Με τον πρωθυπουργό να επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για κάλπες το 2027. Και πάντως μετά το καλοκαίρι.

Ανησυχούν πιθανές νέες «αποκαλύψεις»

Η ξαφνική συζήτηση για πρόωρες εκλογές δηλώνει μία ανησυχία για τα μελλούμενα. Όχι τόσο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο των υποκλοπών σύμφωνα με την αξιολόγηση που κάνουν κυβερνητικά στελέχη.

Την ατμόσφαιρα ηλεκτρίζουν παρασκηνιακές πληροφορίες σχετικά με νέα τηλεοπτική – αυτή τη φορά- εμφάνιση του Ταλ Ντίλιαν αλλά και άλλες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για δημοσιοποίηση νέων στοιχείων.

Το δίλημμα της διαχείρισης

Το δίλημμα που μπαίνει τώρα στο Μαξίμου είναι ο τρόπος διαχείρισης του όλου ζητήματος από τη στιγμή που έχει χαθεί ο έλεγχος των εξελίξεων και εκκρεμεί νέα δικαστική έρευνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την πιθανή τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα που θα μπορούσε να ρίξει στα μαλακά τους 4 κατηγορούμενους η κυβέρνηση την συζήτησε και στο τέλος την «έκαψε».

Ενώ την ίδια ώρα η αλλαγή στάσης της δικαιοσύνης στην υπόθεση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμό. Η καθαρογραφή – ρεκόρ της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου και η ταχύτητα με την οποία προχωράει η νέα έρευνα δείχνουν ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι γρήγορες και ραγδαίες.

Λόγους «τοξικότητας» επικαλούνται όσοι εισηγούνται άμεσες εκλογές

Εκεί εστιάζεται και η άποψη όσων εισηγούνται άμεση προσφυγή στις κάλπες. Διότι βλέπουν μπροστά να ξεδιπλώνεται ένα άκρως τοξικό πολιτικό περιβάλλον με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε καθημερινή βάση σε καθεστώς απολογίας. Είτε πρόκειται για την νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε για πιθανά νέα στοιχεία που εμπλέκουν την ΕΥΠ με το Predator και τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Στους αστάθμητους παράγοντες κάποιοι βάζουν και πιθανά κυβερνητικά στελέχη που έχουν πέσει θύματα υποκλοπής και ενδεχομένως να θέλουν – κάτω από την πίεση των εξελίξεων ή για προσωπικούς λόγους – να διαχωρίσουν τη θέση τους από αυτήν την υπόθεση. Είτε προχωρώντας σε μήνυση είτε παίρνοντας αποστάσεις από την κυβερνητική γραμμή. «Ένας είναι αυτός που θα μπορούσε να το κάνει αλλά δεν εκτιμούμε ότι θα φθάσουμε εκεί» είναι η κοινή εκτίμηση που υπάρχει για συγκεκριμένο υπουργό.

«Οι εκλογές δεν λύνουν ποινικά ζητήματα»

Όσοι προσπαθούν να δουν το όλο θέμα με μεγαλύτερη ψυχραιμία εκτιμούν ότι οι βεβιασμένες κινήσεις δεν πρόκειται να βοηθήσουν. «Ή το αντιμετωπίζουμε το ζήτημα ή όχι. Αν δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ποιος ο λόγος για πρόωρες; Ίσα – ίσα που θα χάσουμε έναν χρόνο διακυβέρνησης» η άποψη κυβερνητικού παράγοντα που προσθέτει: «Από μόνες τους οι εκλογές δεν λύνουν ποινικά ζητήματα».

Αντίθετα, όσοι διαφωνούν με τις πρόωρες πιστεύουν ότι την κυβέρνηση την συμφέρει να κερδίσει χρόνο. Και ότι μπορούν να βρεθούν τρόποι διαχείρισης ανάλογα με τις εξελίξεις. Με απώτερο επιχείρημα ότι ό,τι και να προκύψει η κυβέρνηση θα μπορεί να ισχυριστεί ότι με την απομάκρυνση του τότε Γραμματέα του πρωθυπουργικού Γραφείου Γρ. Δημητριάδη και του επικεφαλής της ΕΥΠ κ. Κοντολέων ουσιαστικά ανέλαβε τις ευθύνες της.

Από αυτήν την μεριά της ζυγαριάς – των μην άμεσων εκλογών- φαίνεται να κλίνει και ο πρωθυπουργός.

Οι κίνδυνοι των άμεσων εκλογών

Τα αντεπιχειρήματα στις άμεσες εκλογές ομολογουμένως είναι πολλά.

-Με πρώτο και κυριότερο το τι μπορεί να συμβεί μέσα στο προεκλογικό διάστημα των 40 ημερών. Η ανησυχία σε αυτήν την περίπτωση είναι να υπάρξει ορυμαγδός αποκαλύψεων που θα οδηγήσουν τη Ν.Δ. στις κάλπες με πολύ αρνητικό πρόσημο.

-Ο αστάθμητος παράγοντας του πολέμου. Υπό την έννοια ότι πολύ δύσκολα μία κυβέρνηση στήνει εκλογές εν μέσω πολέμου. «Αν δεν ξεκαθαρίσει η εικόνα δεν μπορείς να πας σε εκλογές και μάλιστα αμφίσημες. Η χώρα θα κινδυνεύει να μείνει ακυβέρνητη για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού οι πρώτες εκλογές δεν πρόκειται να βγάλουν κυβέρνηση» λένε κυβερνητικά στελέχη.

- Ίσως το πιο ισχυρό επιχείρημα είναι ότι οι πολίτες επειδή δεν στερούνται νοημοσύνης θα καταλάβουν ποιος είναι ο λόγος της πρόωρης προσφυγής και θα πειστούν – αν δεν έχουν πειστεί- ότι η αιτία των εκλογών είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο που αφορά την κυβέρνηση.