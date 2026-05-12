Νέα κόμματα τραβούν την ανηφόρα.

Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο στις 24 Μαΐου. Πολιτικοί αναλυτές παρατηρούν με έκπληξη την πτώση των συστημικών κομμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δημοσκοπήσεις το ΔΗΣΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ συγκεντρώνουν όλα μαζί ποσοστό 53% από 68% που είχαν λάβει στις προηγούμενες εκλογές. Αντίθετα, νέα κόμματα τραβούν την ανηφόρα...

Το κόμμα του Φειδία (Άμεση Δημοκρατία), ενός πρώην εισαγγελέα (ΑΛΜΑ) και το ευρωπαϊκό volt συγκεντρώνουν ποσοστό 25%. Με το ακροδεξιό ΕΛΑΜ να διπλασιάζει τα ποσοστά του και να φθάνει το 12%.

Λ.Ι.