Στο βίντεο, σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, «αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να με προσεγγίσει, εμένα τη συνήγορό του, και τον απωθούν».

Βίντεο από την άσκηση βίας κατά του Πάνου Ρούτσι από αστυνομικούς, την παρεμπόδισή του να προσεγγίσει τη συνήγορό του και την απώθησή του, δημοσίευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το οποίο συνόδευσε με το ακόλουθο κείμενο:

«Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να με προσεγγίσει, εμένα τη συνήγορό του, και τον απωθούν.

Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι ''είναι ψέματα'' να ζητήσουν συγνώμη.

Τα υπόλοιπα στην κρίση σας, ως προς τη συντεταγμένη επιχείρηση να σπιλωθούν γονείς και εγώ ως συνήγορος και να δηλητηριαστούν οι σχέσεις συγγενών-συνηγόρων.

Εμείς δεν λέμε ψέματα.

Θέλουμε την αλήθεια και παλεύουμε για αυτή, με αυτοδιακινδύνευση.

Το γεγονός αυτό που βλέπετε στο βίντεο έγινε μπροστά στα μάτια των Προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στους οποίους ζήτησα μετ´επιτάσεως να καταγγείλουν την αστυνομική βία που ασκήθηκε και αρνήθηκαν να το κάνουν. Επίσης άφησαν κάποιους για μέρες να λένε ότι «είναι ψέματα» κι ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν υπέστη βία.

Μολονότι εγώ το κατήγγειλα στο ακροατήριο και μολονότι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με αυξημένη πίεση και ταχυκαρδία.

Ο Πάνος Ρούτσι είναι γονιός και είμαι η συνήγορός του. Και θα τον προστατεύσω απέναντι στη βία. Και φυσικά θα καταγγείλω τη βία που υπέστη, όπως έκανα στο ακροατήριο και καταγράφηκε στα πρακτικά της δίκης.

Και αν αυτή τη «συμπεριφορά μου», να υπερασπίζομαι ανθρώπους και να καταγγέλλω παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, την καταγγέλλουν κάποιοι Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων, θα πρέπει να απολογηθούν στο σώμα των συναδέλφων για όσα επιτρέπουν και για όσα ηθελημένα παρασιωπούν.

Αυτές τις συνθήκες τις περιγράφουν ως… «βελτιωμένες, που επέτρεψαν την πρόοδο της δίκης».

Έτσι θα προοδεύσει λοιπόν η δίκη;

Με βία στους συγγενείς, αστυνομοκρατία στην αίθουσα, αποκλεισμό του κοινού και των ΜΜΕ, λήψη στοιχείων από συγγενείς πριν την είσοδο στην αίθουσα, βία κατά συνηγόρων και παρεμπόδιση επικοινωνίας των συνηγόρων με τους εντολείς τους;

Τι σας έταξε και τι σας έδωσε, κύριοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων ο Φλωρίδης στη συνάντηση της 26 Μαρτίου, για να ποδοπατάτε έτσι τις κατακτήσεις του Κράτους Δικαίου και του Δικηγορικού σώματος;».

{https://www.tiktok.com/@zoekonstant/video/7625180111905541398}