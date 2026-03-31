Για «φυγομαχίες» έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, «τοξικότητα» και «τεχνητή ένταση», με μικροπολιτικές σκοπιμότητες απάντησε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη μετάθεση της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου.

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πυροδότησε στη Βουλή ο χρόνος διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το Κράτος Δικαίου.

Η απόφαση της κυβέρνησης να μετατεθεί η συζήτηση για μετά το Πάσχα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία εξαπέλυσε κατηγορίες περί «φυγομαχίες». Από την πλευρά της, η κυβερνητική πλειοψηφία έκανε λόγο για «τοξικότητα» και «τεχνητή ένταση», αποδίδοντας την κριτική σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

«Θα λογοδοτήσει η κυβέρνηση, θα την περάσει την Εβδομάδα των Παθών!», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας το κυβερνητικό στρατόπεδο ότι μεταθέτει τη συζήτηση που ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής, σε μια στάση που χαρακτήρισε «ανήθικη» και «αντικοινοβουλευτική».

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, είπε: «Να μην έχουμε εντάσεις για μικροπολιτικούς λόγους. Μην εκπλήσσεστε που το ένα κόμμα έχει 35% και το άλλο είναι στο 15% στις δημοσκοπήσεις…».

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πραγματοποιηθεί κανονικά η συζήτηση, προσθέτοντας πως εξετάζεται και εναλλακτική ημερομηνία, όπως η 16η Απριλίου αντί της 17ης, εφόσον υπάρχει κώλυμα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είναι θέμα… ραντεβού. Είναι θέμα Κανονισμού της Βουλής. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαφύγει από τα σκληρά αδυσώπητα ερωτήματα», ανταπάντησε ο Δημήτρης Μαντζος.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέφερε πως «ωχριά το Watergate μπροστά στο ΜητσοτάκηςGate». Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός θα λογοδοτήσει, δεν μπορεί να κρύβεται εσαεί».

Τσουκαλάς: Ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει

Η κόντρα συνεχίστηκε και εκτός Βουλής με ανακοινώσεις των εκπροσώπων ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης. Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. «Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του. Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο.

Βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος, ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου.

Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα. Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού. Ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις. Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Μαρινάκης: Όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική από το ΠΑΣΟΚ

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε πως «διαβάζοντας κανείς την τελευταία ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, συμπεραίνει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποιεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική».

Συνεχίζει λέγοντας πως «επί της ουσίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στις 28 Ιανουάριου 2026 και κατέθεσε το σχετικό αίτημα στις 4 Μαρτίου 2026.

2. Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο καθορισμός της ημερομηνίας γίνεται σε συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και το Σώμα, ενώ κατά την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, η συζήτηση αυτή προγραμματίζεται εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

3. Η αρχική ημερομηνία η οποία είχε προταθεί από τον Πρωθυπουργό για τη διεξαγωγή της συζήτησης η 27η Μαρτίου, όμως, λόγω του ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ξεκινούσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αναζητήθηκαν άλλες ημερομηνίες και σήμερα έγιναν οι προβλεπόμενες ενημερώσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου.

4. Μολονότι από τον Κανονισμό της Βουλής, αλλά και την κοινοβουλευτική πρακτική, δεν προβλέπεται συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας σε περίπτωση που, όπως διαρρέεται, ο κ. Ανδρουλάκης έχει κώλυμα για τις 17 Απριλίου, έχει προταθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και η Πέμπτη 16 Απριλίου ως εναλλακτική ημερομηνία.

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου καταλήγει λέγοντας πως «σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου θα γίνει. Εντούτοις, ειδικά σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο παγκοσμίως, η πρόκληση τεχνητών εντάσεων από την αντιπολίτευση και μάλιστα για διαδικαστικά ζητήματα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά αντιθέτως στέλνει μόνο λάθος μηνύματα στην κοινωνία».

Νέα ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ - Δείγμα της θεσμικής ασέβειας της Νέας Δημοκρατίας η ανακόινωση Μαρινάκη

Η ανακόινωση του Παύλου Μαρινάκη άνοιξε τον ασκό του Αιόλου με νέα απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. «Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι άλλο ένα δείγμα της θεσμικής ασέβειας, της αλαζονείας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Σε 4+2 παραγράφους επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να ευτελίσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ανέχονται να προστεθεί άλλη μια κηλίδα στο προφίλ του «φιλελεύθερου, θεσμικού» Πρωθυπουργού, για να κερδίσουν χρόνο να διαπραγματευτούν στο παρασκήνιο μετά τον ωμό εκβιασμό από απόστρατους συνταγματάρχες ξένων χωρών.

»Τι απέγινε η «ανυπομονησία» του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι; Μάλιστα προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες. Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες - σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Κακλαμάνης: «Δεν παραβιάζεται ο Κανονισμός – Έχει επαναληφθεί στο παρελθόν»

Απαντήσεις στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ για ορισμό της διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το Κράτος Δικαίου μετά το Πάσχα, έδωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, απορρίπτοντας τα περί παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής.

Όπως εξήγησε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η υπέρβαση της προθεσμίας των 30 ημερών δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι έχει ξαναγίνει. Υπενθύμισε μάλιστα ότι σε παλαιότερες περιπτώσεις, επί προεδρίας Βούτση, η αντίστοιχη διαδικασία είχε καθυστερήσει έως και δύο μήνες, ενώ και επί Τασούλα η συζήτηση για τα Τέμπη πραγματοποιήθηκε 39 ημέρες μετά την κατάθεση του αιτήματος.

Παράλληλα διερωτήθηκε πως «τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», προσθέτοντας ότι το θέμα είχε συζητηθεί και στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου, όπως είπε, υπήρξε συνεννόηση με την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στον προγραμματισμό της συνεδρίασης, ο Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι επιχείρησε να έρθει σε επαφή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να εξεταστεί η μεταφορά της συζήτησης στις 16 Απριλίου αντί για τις 17, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσει μαζί του.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι έχει ήδη ενημερωθεί ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάγκης, υπογραμμίζοντας πως «αναμένουμε απάντηση».