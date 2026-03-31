Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών, αποκάλυψε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 για την πρώτη αποζημίωση για την τραγωδία στα Τέμπη ύψους 400.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος σημείωσε: «Η απόφαση του Πρωθυπουργού, η απόφαση της Κυβέρνησης είναι να μην ασκήσουμε ένδικα μέσα και να καταβάλλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό θέλω να το τονίσω. Αυτό έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των οικογενειών. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά - το γνωρίζω και εγώ προσωπικά - ότι με μια αποζημίωση δεν θα φέρεις πίσω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάς, αλλά το ελάχιστο χρέος, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να μπορεί να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο, όπως είχαμε πει παλαιότερα. Και σας θυμίζω αυτό το οποίο είπατε και εσείς, κύριε Στάθη, στην πρώτη μου συνέντευξη ως Υπουργός οικονομικών εδώ στον ΑNT1: είχαμε πει, είχα αναφέρει ότι δεν θα ασκήσουμε ενδικά μέσα στις περιπτώσεις του Ματιού και της Μάνδρας. Η ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι να μην πηγαίνει τους πολίτες στα δικαστήρια, ειδικά όταν έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο παρατεταμένο. Αυτό, λοιπόν, είναι το οποίο θα κάνουμε και εδώ. Αυτή είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού. Είχαμε πει δε, ότι αυτό θα το κάνουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ρύθμισης. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στο Νομοσχέδιο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπάρχει μία τέτοια ρύθμιση, η οποία λέει ότι σε τέτοιου τύπου τραγικά γεγονότα εθνικής κλίμακας, να μπορούμε, όχι ασκώντας δικαστική κρίση, προφανώς, να παρεμβαίνουμε γρήγορα ώστε να μην ταλαιπωρούνται πολίτες οι οποίοι έχουν βιώσει την απόλυτη απώλεια στα δικαστήρια με παρατεταμένο τρόπο, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν. Εγώ θα πω, είναι το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας».

Η πρώτη αποζημίωση για την τραγωδία στα Τέμπη: 400.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος

Την πρώτη απόφαση για την τραγωδία των Τεμπών εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, επιδικάζοντας ποσο περίπου 400.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Το δικαστήριο έκρινε, σύμφωνα με το συνήγορο της οικογένειας, ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη για την τραγωδία, λόγω της κακης κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Να σημειωθεί πως η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη καθώς η κυβέρνηση έχει δηλώσει πως παραιτείται από την άσκηση ένδικων μέσων, κάτι που είχε κάνει άλλωστε και για την φονική πυρκαγιά στη Μάνδρα και τις πλημμύρες στη Μάνδρα.

Στα διοικητικά δικαστήρια είχε προσφύγει η οικογένεια ενός 15χρονου παιδιού το οποίο σκοτώθηκε μαζί με τον πατέρα του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Απρίλιο 2024 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας και στρεφόταν σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και του ΟΣΕ.

Ωστόσο αναβλήθηκε τρεις φορές για να συζητηθεί τελικά το Μάιο του 2025. και να εκδοθεί η απόφαση στις 27 Μαρτίου επιδικάζοντας συνολικά 400 χιλιάδες ευρώ στα τέσσερα μέλη της οικογένειας που προσέφυγε.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του συνηγόρου της οικογένειας

Δικαστική αναγνώριση της ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία των Τεμπών από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Στις 27-3-2026, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προέβη σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη δικαστική κρίση αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δικαστική κρίση, η οποία επιρρίπτει ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για το τραγικό αυτό συμβάν, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι μας είχαμε αντιληφθεί απ’ τη πρώτη στιγμή: ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν συνιστά ένα μεμονωμένο ή ένα απλώς τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι γνώριζε ήδη επί μακρόν την επικίνδυνη και απολύτως ανεπαρκή κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφειλε, συμβάλλοντας αιτιωδώς, δια της παράνομης αυτής παράλειψής του, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να αποτραπεί.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη καθιστά σαφές ότι η αναζήτηση ευθυνών δεν εξαντλείται σε επιμέρους φυσικά πρόσωπα, αλλά εκτείνεται στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση πραγματικών ευθυνών και απόδοσης ουσιαστικής δικαιοσύνης στα θύματα και στις οικογένειες τους.

Το Δικηγορικό Γραφείο «Γεώργιος Α. Καραπάνος & Συνεργάτες» στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των θυμάτων και των συγγενών τους και θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων.