Η αντίδραση της ΝΕΑΡ μετά τη δήλωση Μαρινάκη για τους Έλληνες στρατιωτικούς στη Σαουδική Αραβία.

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί άμεσα η επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτικών και του πολεμικού υλικού από τη Σαουδική Αραβία, αντιδρώντας σε δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το θέμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια του briefing τη Δευτέρα και η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει «πραγματικά σοκαριστική» την τοποθέτησή του.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί τη ζωή Ελλήνων στρατιωτικών

Η σημερινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη στην ερώτηση του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών είναι πραγματικά σοκαριστική.

Η κυβέρνηση δηλώνει ευθέως ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία θα επιστρέψουν σώοι. Πρόκειται για καθαρή ομολογία ότι η χώρα έχει εμπλακεί σε αποστολή υψηλού ρίσκου, σε εμπόλεμη ζώνη, για την προστασία υποδομών που δεν ανήκουν στην Ελλάδα.

Και μάλιστα, όταν τίθεται το αυτονόητο ερώτημα από τον δημοσιογράφο, δηλαδή αν αξίζει να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές για “πετρέλαιο και βιομηχανίες”, η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι “οφείλουμε να τηρήσουμε τις συμφωνίες”.

Με λίγα λόγια: Η ΝΔ εντάσσει τη χώρα σε ένα γαϊτανάκι πολεμικής εμπλοκής υιοθετώντας μία φιλοπολεμική ρητορική, η οποία επιβεβαιώνει τα περί φερέτρων με σημαίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η Νέα Αριστερά δηλώνει ότι πρέπει άμεσα να εξασφαλιστεί η επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτικών και του πολεμικού υλικού από τη Σαουδική Αραβία πίσω στην Ελλάδα.

Καμία εμπλοκή στον παράνομο πόλεμο Νετανιάχου και Τραμπ - Καμία αποστολή που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη της πολυεθνικής Aramco. Αδιαπραγμάτευτα απέναντι στους πολεμικούς σχεδιασμούς, αδιαπραγμάτευτα με την ειρήνη.

Η κυβέρνηση οφείλει να ανακαλέσει άμεσα αυτή την επικίνδυνη πολιτική πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές».

Τι είπε ο Μαρινάκης για τους στρατιωτικούς στη Σαουδική Αραβία

Κατά τη διάρκεια του briefing, ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση: «Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι οι άνθρωποι που στείλατε στη Σαουδική Αραβία να προστατεύουν πετρελαιοβιομηχανίες και βασιλιάδες θα επιστρέψουν όλοι σώοι και αβλαβείς;».

Αρχικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η διμερής συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία του 2022 ψηφίστηκε όχι μόνο από τη ΝΔ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Όταν κάποιος πηγαίνει σε μια τόσο δύσκολη αποστολή, να προστατεύσει δηλαδή κρίσιμες υποδομές και να λειτουργήσει εκεί με την ιδιότητά του ως στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, πάντοτε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στον κίνδυνο έχουν και την ξεκάθαρη πιθανότητα, μια πιθανότητα τέλος πάντων, αυξημένου κινδύνου. Κανείς δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο. Λαμβάνονται όλα φαντάζομαι τα μέτρα ασφαλείας, αλλά το να έρθω εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε εμπόλεμη ζώνη δεν θα βρεθούν σε κίνδυνο, θα ήταν εντελώς ανεύθυνο και λαϊκίστικο. Δηλαδή, τι περιμένετε να σας πω; Ότι κάποιος ο οποίος με βάση μια επίσημη συμφωνία, η οποία μάλιστα στη συνέχεια η ευρύτερη συμφωνία κυρώθηκε από τη Βουλή, πηγαίνει σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή και έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά, ένα πολύ δύσκολο καθήκον, να αποτρέπει επιθέσεις, γιατί δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας, δεν μπορεί να διατρέξει κάποια στιγμή κίνδυνο;», συνέχισε.

«Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει για κάποιον ο οποίος είναι στις Ένοπλες Δυνάμεις ότι δεν μπορεί να διατρέξει κάποια στιγμή κίνδυνο; Αυτή είναι μια ερώτηση, με συγχωρείτε, η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, αν μου επιτρέπετε. Οι άνθρωποι αυτοί -το ξαναλέω- είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και επιτελούν ένα πολύ σημαντικό καθήκον, το οποίο ξεπερνά, ειδικά όταν βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές, τα συνηθισμένα όρια», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε νέα ερώτηση του δημοσιογράφου, απάντησε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να εγγυώμαι για το τι μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι σε μια κρίσιμη αποστολή. Το αν είναι σημαντική η προστασία αυτών των υποδομών για την Ελλάδα και την Ευρώπη, έχει απαντηθεί».

Τέλος, στην ερώτηση: «Αφού κινδυνεύουν οι άνθρωποί μας, γιατί να μην γυρίσουν πίσω, αφού είναι υποδομές που δεν ανήκουν στην Ελλάδα; Είναι πιο σημαντικές από τις ζωές Ελλήνων πολιτών;», ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Η ζωή κάθε ανθρώπου και οι ζωές των Ελλήνων πολιτών δεν μπαίνουν στο ζύγι με τίποτα. Από εκεί και πέρα, η χώρα μας έχει συνάψει κάποιες συμφωνίες, τις οποίες οφείλει να τηρήσει».

Δείτε το απόσπασμα στο 58:43 του βίντεο

