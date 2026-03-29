Τόνισε πως η Αριστερά χρειάζεται «να πείσει, να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει ξανά την κοινωνία».

Συνέντευξη στο Documento παραχώρησε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, αρχικά σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα είναι το παράδοξο μεταξύ της οργανωτικής και πολιτικής της επάρκειας και των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων. Όπως τόνισε, η Νέα Αριστερά «έδωσε την εικόνα ενός μεταβατικού κόμματος, με ορίζοντα λήξης», ενώ η ασαφής επίκληση για ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο θόλωσε το στίγμα και ενίσχυσε την αντίληψη ότι λειτουργεί ως «προξενιό δυνάμεων που δεν το επιθυμούν».

«Αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να αποδώσει», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η Νέα Αριστερά οφείλει να συγκροτήσει σαφή πολιτική ταυτότητα και να επανασυνδεθεί «με τους κοινωνικούς αγώνες, τα κινήματα και την ανασύνθεση της Αριστεράς και της Οικολογίας». Όπως είπε, σε μια περίοδο όπου η Δεξιά ηγεμονεύει, η Αριστερά πρέπει «με αυτοπεποίθηση να δώσει τη μάχη για να κερδίσει συνειδήσεις».

Υπογράμμισε ότι η ανάγκη για καθαρό πολιτικό στίγμα «δεν συνιστά ιδεολογική περιχαράκωση», αλλά «μήνυμα αυτοπεποίθησης» απέναντι σε έναν κόσμο που οδηγείται «στον παραλογισμό του πολέμου, των ανισοτήτων και της κλιματικής κρίσης». Αντίθετα, όπως είπε, «η διάχυση της Αριστεράς σε ένα θολό προοδευτικό κέντρο είναι αυτή που την ρευστοποιεί και μειώνει την αξιοπιστία της».

Σε ερώτηση για τον κίνδυνο εσωτερικών διασπάσεων, ήταν κατηγορηματικός ότι «διαλυτικές καταστάσεις δεν θα υπάρξουν», σημειώνοντας ωστόσο ότι η πορεία του κόμματος είναι «ζήτημα ευθύνης όλων των στελεχών».

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι «είναι σαφές ότι έχει αποφασίσει συνειδητά να μετακινηθεί δεξιότερα» και ότι έχει υιοθετήσει «μια λογική κόμματος ΙΧ». Όπως τόνισε, «το μεγαλύτερο πρόβλημα στη στρατηγική του είναι ότι μπορεί να εκφωνήσει με την ίδια ευκολία τα πιο αριστερά και τα πιο δεξιά πράγματα, ανάλογα με το ακροατήριο και τη συνθήκη».

«Εκεί ακριβώς έγκειται ο πυρήνας της αναξιοπιστίας, που δυστυχώς την πληρώνει σήμερα σύσσωμη η Αριστερά. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για την κυβερνησιμότητα, υπογράμμισε ότι το δίπολο «κυβερνησιμότητα ή πολιτικός ακτιβισμός» είναι ψευδές, τονίζοντας ότι ένα αριστερό κόμμα οφείλει να έχει «ριζοσπαστικές αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών», αλλά και ένα όραμα κοινωνικής δικαιοσύνης, ουσιαστικής δημοκρατίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως είπε, Η «κυβερνησιμοτητα» έπεται άλλων πραγμάτων για την Αριστερά. «Να έχει δώσει μάχες ιδεολογικές, να έχει πείσει την κοινωνία για τις θέσεις της, να έχει δημιουργήσει κοινωνικές συμμαχίες και να έχει υπάρξει ενα λαϊκο κίνημα που να στηρίζει τις τομές που θέλει να πραγματοποιησει», συμπλήρωσε.

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «η Αριστερά μπορεί να έχει καλές θέσεις, αλλά η κοινωνία δεν την ακούει λόγω επιλογών, ματαιώσεων και της λογικής του «στρογγυλέματος». Αυτή η στρατηγική απέτυχε το 2023. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι θα αποδώσει τώρα».

«Για να γίνει ξανά πλειοψηφική, η Αριστερά πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή: να πείσει, να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει ξανά μια κοινωνία που σήμερα απομακρύνεται», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουν υπάρξει επαφές για κοινό ψηφοδέλτιο με κανένα κόμμα», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η «προγραμματική σύγκλιση και η ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας», υπό την προϋπόθεση καθαρού στίγματος και αξιοπιστίας.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου της Νέας Αριστεράς, σημείωσε ότι οι ευρωεκλογές του 2024 δεν αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα, καθώς «άλλη ήταν η συνθήκη τότε και άλλη τώρα», ενώ υπογράμμισε ότι η ανάγκη εκπροσώπησης της Αριστεράς στο κοινοβούλιο είναι σήμερα «περισσότερο σημαντική από ποτέ».

Τόνισε ότι η Νέα Αριστερά «έχει πλέον καθαρή γραμμή στα ζητήματα των συμμαχιών», οριοθετείται απέναντι σε πρόσωπα και πρακτικές που συνέβαλαν στην απαξίωση της Αριστεράς και επιχειρεί «μια καινούργια αρχή».

«Καλούμε όλους και όλες που πίστεψαν στην αριστερά και απογοητεύτηκαν, όλους τους προοδευτικούς πολίτες και ειδικά τη νεολαία να έρθουν κοντά μας, να στελεχώσουν το κόμμα μας και να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση σε όσους θεωρούν την Αριστερά μουσειακό έκθεμα. Η αριστερά είναι εδώ ως ιστορική αναγκαιότητα. Και η Νέα Αριστερά θα εκφράσει αυτή την ανάγκη», είπε καταληκτικά.