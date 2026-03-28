Γενικευμένη κρίση των θεσμών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου βλέπουν οι κορυφαίου του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και από το βήμα του συνεδρίου στέλνουν μήνυμα ενότητα για αλλαγή.

Η δεύτερη μέρα του κατάμεστου Τάε Κβον Ντο όπου διενεργείται το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θύμισε κάτι από τα παλιά: ενοτικό σύνθημα, επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και εσωκομματικές φιλοδοξίες.

Από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», ένα «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε. «Το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει. Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός. Ξεκινώντας με μια φράση που χρησιμοποίησε προ ετών και που «πολλοί τη νόμισαν υπερβολική αλλά διαψεύστηκαν» - «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα»- ο Γιώργος Παπανδρέου επεσήμανε πως το νόημα της ήταν ότι «ή θα πάμε σε μια κοινωνία απελευθέρωσης, δικαιοσύνης, δημοκρατικού ελέγχου - ή θα βυθιστούμε σε μια νέα μορφή βαρβαρότητας», δηλαδή στην «επιστροφή σε κοινωνίες με τεράστια δύναμη, αλλά χωρίς ηθικό και δημοκρατικό έλεγχο πάνω σε αυτή τη δύναμη».

Ανέφερε ότι προχθές, στη Γενεύη, όπου προήδρευσε επιτροπής 130 πρώην ηγετών δημοκρατικών κρατών, το κεντρικό ερώτημα ήταν «γιατί καταρρέει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς», για να σημειώσει ότι η απάντηση έχει πέντε πρόσωπα: Ανισότητα, μετατροπή του πλούτου σε εξουσία, ανασφάλεια, χειραγώγηση της πληροφορίας («το Predator που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση της ΝΔ για να παρακολουθήσει τον πρόεδρο του Κινήματός μας είναι απλώς το προοίμιο ενός νέου συστηματικού φακελώματος. Νέο πεδίο εξουσίας - στα χέρια ψηφιακών ολιγαρχών») και κατάλυση κάθε κανόνα («σήμερα η ισχύς υποκαθιστά το δίκαιο»).

Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι κοινή πηγή των παραπάνω είναι η «εξουσία χωρίς ηθικούς κανόνες, εξουσία χωρίς δημοκρατικό έλεγχο». Περνώντας στην κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε ότι «στη χώρα μας αυτή η παθολογία έχει πρόσωπο και όνομα». Είπε ότι η ΝΔ πράγματι είναι πολύ «αποτελεσματική», αλλά «στο να φροντίζει τους λίγους», ενώ «στους πολλούς προσφέρει φόβο και αβεβαιότητα, επιδόματα αντί για δικαιώματα». Πρόσθεσε ότι «τα ευρωπαϊκά κονδύλια -που έπρεπε να πάνε σε πράσινη, καινοτόμο, περιφερειακή ανάπτυξη- πηγαίνουν πάλι σε λίγα μεγάλα ολιγαρχικά συμφέροντα». Αναφερθείς στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και τις απευθείας αναθέσεις σε συμβουλευτικές εταιρείες, υποστήριξε ότι το κράτος δικαίου είναι «έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης». «Με τις πολιτικές τους, διαχρονικά, είναι εκείνοι που έχουν απαξιώσει την Ελλάδα και υπονομεύσει τη δύναμη και φωνή μας στην Ευρώπη και διεθνώς», σημείωσε.

Μεταξύ άλλων ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε. Ειδικότερα πρότεινε στην επόμενη Βουλή «μια αναθεώρηση του Συντάγματος που θα αποτελεί το θεσμικό οπλοστάσιο μιας ριζοσπαστικής δημοκρατικής μετάβασης», μαζί και με άλλες αλλαγές, μια αναθεώρηση με το όνομα «Βίβλος Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων». Βασίζεται σε τρεις άξονες, όπως ανέπτυξε.

Πρώτον, «ο εθνικός πλούτος και οι επόμενες γενιές», με πρόβλεψη για ένα άρθρο κατά το οποίο «η δημόσια ακίνητη περιουσία παραμένει στο Δημόσιο», μετασχηματισμό του Υπερταμείου «από παθητικό διαχειριστή πωλήσεων, σε δημοκρατικά και εθνικά ελεγχόμενο Εθνικό Αναπτυξιακό Θεσμό. Υπό τον έλεγχο της Βουλής, με συμμετοχή περιφερειών και δήμων». Ρητή εισαγωγή στο άρθρο 24 του δικαιώματος των μελλοντικών γενεών σε υγιές, καθαρό, κλιματικά σταθερό περιβάλλον. Δέσμευση «για μια Ευρώπη πιο δημοκρατική, αυτόνομη αμυντικά, ενεργειακά, ψηφιακά, πράσινη και κοινωνικά δίκαιη».

Δεύτερος άξονας, «ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη, κατοικία, ενέργεια». Προτείνει στο άρθρο 79 υποχρεωτική Έκθεση Κοινωνικής Ευημερίας παράλληλα με κάθε Προϋπολογισμό, «να μετράμε τους δείκτες ανισότητας, στέγασης, περιβάλλοντος, ευημερίας του πολίτη και ευζωίας της κοινωνίας. Η κυβέρνηση θα λογοδοτεί για αυτούς, όπως λογοδοτεί για το έλλειμμα. Γιατί η κοινωνική ανισότητα είναι έλλειμμα μεγαλύτερο - πολιτικό και ηθικό». Αναφορικά με την Παιδεία, κάνει λόγο για ενίσχυση του υπάρχοντος 'Αρθρου 16: «Το ισχύον άρθρο 16 μιλά για διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών - αλλά χωρίς ρητή δέσμευση για δημοκρατική παιδεία ως υποχρεωτικό παιδαγωγικό σκοπό. Αυτό το κενό το κλείνουμε: κριτική σκέψη, ενεργός συμμετοχή και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα καθίστανται δεσμευτικός σκοπός σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης - από το δημοτικό ως το πανεπιστήμιο, σε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, πέραν των όσων ήδη προτείνουμε για την απελευθέρωση των δημόσιων πανεπιστημίων. Όχι ως εξωσχολική δραστηριότητα ή διακοσμητική πρόθεση. Ως βασικό πυρήνα του εκπαιδευτικού σκοπού - γιατί η δημοκρατία δεν κληρονομείται, καλλιεργείται».

Τρίτος άξονας, είπε, είναι η «εμβάθυνση της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή». Προτείνει νέο άρθρο για τη «Διαβουλευτική - Συμμετοχική Δημοκρατία», δηλαδή να υπάρχουν «μόνιμες κληρωτές συνελεύσεις πολιτών, συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης για κάθε νομοσχέδιο. Με δεσμευτική υποχρέωση: η Βουλή αιτιολογεί δημόσια γιατί δεν ακολουθεί τις γνώμες των πολιτών».

Σκληρή επίθεση Βενιζέλου σε Μητσοτάκη

Σκληρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, με τον πρώην πρόεδρο του Κινήματος να κατηγορεί τον πρωθυπουργό για «γενικευμένη κρίση των θεσμών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου: της Βουλής, της Δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών».

Όπως ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, ο κ.Μητσοτάκη διαρκώς και σκοπίμως επιλέγει την όξυνση, την ένταση, τη σύγκρουση. «Το τελείως αντίθετο από τη φυσιολογική επιδίωξη κάθε κυβέρνησης για ήπιο κλίμα, συναίνεση, συμμετοχή της αντιπολίτευσης στην ευθύνη στρατηγικών εθνικών επιλογών.

Αυτό το κάνει για αυτοπροστασία λόγω της σώρευσης σκανδάλων που μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσλάβουν εκρηκτικές διαστάσεις και απαιτούν μια συμπαγή και ελεγχόμενη κυβερνητική πλειοψηφία που αντί να κυβερνά αναπτύσσοντας πολιτικές διαχειρίζεται υποθέσεις και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια, διερωτήθηκε ποιος είναι ο πραγματικός απολογισμός της επταετίας Μητσοτάκη, για να απαντήσει με μια σφοδρότατη κριτική εναντίον του.

«Πρώτον, η γενικευμένη κρίση των θεσμών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου: της Βουλής, της Δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών. Από το 2021, επί πέντε ολόκληρα χρόνια, στον δημόσιο βίο κυριαρχούν οι υποκλοπές που από υποκλοπές επικοινωνιών έγιναν πλέον υποκλοπές των θεσμών. Και μετά τα Τέμπη ως τραγικό γεγονός και ως αδιανόητη και προκλητική επιχείρηση συγκάλυψης κυβερνητικών ευθυνών. Και μετά ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εντέλει η καθολική και συμπαγής αίσθηση αδιαφάνειας και διαφθοράς που καταγράφουν όλες οι έρευνες της κοινής γνώμης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, υποστήριξε πως «το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας, όντας κόμμα ευθύνης και εξουσίας , να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του, την καλύτερη δυνατή επίδοση που το καθιστά πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Απευθύνεται συνεπώς απευθείας σε όλο τον ελληνικό λαό ,σε όλες τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις ,σε όλους τους πολίτες αδιαμεσολάβητα καθώς αυτοί δεν είναι αιχμάλωτοι προηγούμενων εκλογικών τους επιλογών».

Τέλος, υποστήριξε πως «το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διακηρύξει και να διασφαλίσει την πολιτική και προγραμματική του αυτονομία. Αυτή όμως πρέπει να συνοδεύεται από ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα. Προσώπων και θέσεων. Το μεγάλο στοίχημα είναι η σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου που δεν επεδίωξε καν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Μόνο στη βάση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου η χώρα μπορεί να αποκτήσει εθνική στρατηγική και αναπτυξιακά προτάγματα ανάλογα των σημερινών προκλήσεων».

Η υποψηφιότητα Διαμαντοπούλου

Από το βήμα του 4ου συνέδριου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε την υποψηφιότητά της για τη νέα Κεντρική Επιτροπή για την οποία χρειάζεται σταυρό εκλογής κι είπε πως θα είναι υποψήφια στο Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Κατά την ομιλία της τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εκφράσει τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. «Το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται συμπληρώματα για να κατέβει στις εκλογές. Είναι αυτόνομο και ενιαίο» επισήμανε και προσδιόρισε σαφώς πως «αντίπαλός του είναι η συντήρηση, ο πελατειασμός κι ο κάθε λογής λαϊκισμός».

Κατέστησε σαφές πως «δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία έχει ιδεολογικές, πολιτικές κι ηθικές διαφορές όπως η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Έχει πάνω απ' όλα την πατρίδα» και συμπλήρωσε ότι «δεν πρόκειται να γίνει συμπλήρωμα ούτε θα διασπαστεί. Δεν υποχωρεί, ανοίγει νέους δρόμους κι ευκαιρίες για το μέλλον της χώρας».

Από το βήμα του συνεδρίου η Άννα Διαμαντοπούλου διακήρυξε την ενότητα θυμίζοντας το παλιότερο σύνθημα «το ΠΑΣΟΚ μια γροθιά για τη πρωτιά» ενώ σημείωσε ότι στην ιστορία του το κόμμα πάντα συνομιλούσε με το μέλλον κι αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά του στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης για να αντιμετωπίσει τις νέες ανισότητες που προβάλλουν.

Επισήμανε πως για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και τις μεγάλες ανισότητες χρειάζεται επανάσταση στη δημόσια παιδεία. «Το κάναμε με τη μεγάλη μεταρρύθμιση εν μέσω μάλιστα των μνημονίων και τα γκρέμισαν όλα» ανέφερε και έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ την ανασυγκρότηση της περιφέρειας που εγκαταλείπεται.

Παράλλληλα, υπογράμμισε την ανάδειξη της εθνικής ισχύος που δεν εξαντλείται μόνο στους εξοπλισμούς αλλά στην εθνική παραγωγή χωρίς εξαρτήσεις.

Η κ. Διαμαντοπούλου άσκησε αυστηρή κριτική στη κυβέρνηση της ΝΔ χαρακτηρίζοντας «αυταρχισμό με κοινοβουλευτικό μανδύα», τη διακυβέρνησή της κατηγορώντας τον πρωθυπουργό πως παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, ελέγχει την ενημέρωση κι έτσι φθείρει τη Δημοκρατία και λειτουργεί με τον τρόπο του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε».

Γερουλάνος: «Στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο κάθε Συνέδρου, βλέπω μόνο συναγωνιστές»

«Η νίκη στις εκλογές θα έρθει με Σύστημα, Οργάνωση και Ενότητα» τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα.

«Στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο κάθε Συνέδρου, βλέπω μόνο συναγωνιστές. Συμπολεμιστές, στη μάχη για πολιτική αλλαγή. Για αυτό, είναι τιμή μου να απευθύνομαι σε εσάς, λίγους μόνο μήνες πριν τη μάχη» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Είμαστε στρατιώτες ταγμένοι στον Λαό και στην Πατρίδα. Από τον Λαό. Με τον Λαό. Για τον Λαό. Για κανέναν άλλον δεν αγωνιζόμαστε. Αυτό μας καθιστά συντρόφους στον κοινό αγώνα. Και η Πατρίδα μας σήμερα έχει ανάγκη από νέο ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Να γίνει ξανά γέφυρα ηπείρων, θρησκειών και πολιτισμών. Όχι σύνορο συμφερόντων. Η Δημοκρατία μας έχει ανάγκη από θεσμούς που ελέγχουν κάθε εξουσία. Να γίνει παράδειγμα απελευθέρωσης και συλλογικότητας απέναντι σε έναν κόσμο που θέλει τον Άνθρωπο να παλεύει μόνος του απέναντι σε θηρία».

Με αριστερά στροφή η πρόταση Δούκα

Μια ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα, με σαφή «αριστερή στροφή» για το ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε από το βήμα του Συνεδρίου του κόμματος, ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων, παρότι δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγηση του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ζήτησε αυτή η αποστροφή του προέδρου να έρθει ως κείμενο απόφασης και να ψηφιστεί από το σώμα των συνέδρων.

«Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, με κανέναν αρχηγό της»

Ο Χάρης Δούκας, εκφράζει εδώ και μήνες την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό επιχείρησε να κάνει στο ανώτατο όργανο της Χαριλάου Τρικούπη. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του, διατύπωσε για ακόμα μια φορά την ανάγκη να υπάρξει γραπτή και κατηγορηματική δέσμευση πως δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με τη δεξιά. «Δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος και αν είναι ο αρχηγός της», αφήνοντας αιχμές κατά εκείνων που τον κατηγορούσαν για «υπονόμευση» του Ν.Ανδρουλάκη, όταν πρωτοδιατύπωσε την εν λόγω πρόταση.

«Άκουσα διάφορα ότι είναι εμμονή, ότι είμαι μονικός, ότι είναι πείσμα, ότι είναι ατζέντα για το συνέδριο σήμερα, προφανώς και είναι ατζέντα. Δεν με ενδιέφερε, συνέχισα, συνεχίσαμε να το λέμε γιατί η πρόταση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι απαράβατος όρος για την πολιτική μας αξιοπιστία, για να μεγαλώσουμε εκλογικά για την προοπτική της νίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη με συγκεκριμένη διατύπωση. Αναγνωρίζω το θετικό της προσπάθειας και πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Άκουσα χθες τον πρόεδρο να αναφέρει ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική του εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ, πρόεδρε. Μπορούμε μάλιστα να το βάλουμε και στην απόφαση του συνεδρίου και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Αποστολάκη στη γραμμή Ανδρουλάκη

Μήνυμα ενότητας, στηρίζοντας πλήρως τον Νίκος Ανδρουλάκη και τις κατευθύνσεις του, έστειλε η Μιλένα Αποστολάκη, κατά την τοποθέτηση της στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «η πολυφωνία είναι πλούτος που μας δυναμώνει όταν υπηρετεί κοινούς σκοπούς. Αν δε το κάνει τότε εκφυλίζεται σε θόρυβο που απογοητεύει». «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ιστορικό καθήκον να εκφράσει την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλώνοντας σύμφωνη με τη διεύρυνση του κόμματος.

«Για να το πετύχουμε οφείλουμε να απευθυνθούμε και σε εκείνους που στα χρόνια της κρίσης αποχώρησαν, απογοητεύτηκαν, αναζήτησαν άλλη στέγη. Σε εκείνους που ακούμπησαν τις ελπίδες τους σε φωνές που υποσχέθηκαν ρήξη, αλλά στο τέλος τους έδωσαν επώδυνο συμβιβασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε αιχμές προς εκείνους που εσωκομματικά δεν πείθονται από τις ρητές δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ.