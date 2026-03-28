Μήνυμα ενότητας, στηρίζοντας πλήρως τον Νίκος Ανδρουλάκη και τις κατευθύνσεις του, έστειλε η Μιλένα Αποστολάκη, κατά την τοποθέτηση της στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «η πολυφωνία είναι πλούτος που μας δυναμώνει όταν υπηρετεί κοινούς σκοπούς. Αν δε το κάνει τότε εκφυλίζεται σε θόρυβο που απογοητεύει».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ιστορικό καθήκον να εκφράσει την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλώνοντας σύμφωνη με τη διεύρυνση του κόμματος.

«Για να το πετύχουμε οφείλουμε να απευθυνθούμε και σε εκείνους που στα χρόνια της κρίσης αποχώρησαν, απογοητεύτηκαν, αναζήτησαν άλλη στέγη. Σε εκείνους που ακούμπησαν τις ελπίδες τους σε φωνές που υποσχέθηκαν ρήξη, αλλά στο τέλος τους έδωσαν επώδυνο συμβιβασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε αιχμές προς εκείνους που εσωκομματικά δεν πείθονται από τις ρητές δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

«Να μην ξεχνάμε την ταυτότητά μας. Μια ταυτότητα που δεν επιτρέπει ετεροκαθορισμούς. Η αναζήτηση ασφαλιστικών δικλείδων που θα επικυρώνουν την ταυτότητά μας, μαρτυρά έλλειψη αυτοπεποίθησης και δεν αναλογεί στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά τη ΝΔ, όχι να τη συμπληρώσουμε. Αυτή την επίγνωση πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε πολιτική ηγεμονία στο δημοκρατικό χώρο. Αυτή την επίγνωση δεν την αμφισβητούμε και δεν τη διαπραγματευόμαστε. Είναι η ψυχή μας, μας καθορίζει δεν μπαίνει σε καταμετρήσεις», τόνισε η κ.Αποστολάκη.

«Η ενότητα όμως συντρόφισσες και σύντροφοι δεν μπορεί να είναι ανέξοδο ευχολόγιο. Την υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις υπογραμμίζοντας ότι ενότητα δε σημαίνει σιωπή. Σημαίνει όμως κοινή κατεύθυνση. Η πολυφωνία είναι πλούτος που μας δυναμώνει όταν υπηρετεί κοινούς σκοπούς. Αν δε το κάνει τότε εκφυλίζεται σε θόρυβο που απογοητεύει όσους μας ζητούν σοβαρότητα, ευθύνη και προοπτική. Ζητούν ενότητα, με έναν στόχο: τη νίκη στις εκλογές. Στόχο εθνικό, όχι κομματικό. Στόχο που για να τον υπηρετήσουμε χρειάζεται πάθος και λογική, μαχητικότητα και αξιοπιστία. Ιδέες και αξίες, αλλά και γνώση και σχέδιο», είπε η κ.Αποστολάκη.