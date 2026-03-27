Στην επίκαιρη ερώτησή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Όλγα Γεροβασίλη κάνει λόγο για μία «Κυβέρνηση υπό εκβιασμό: Όταν οι Ισραηλινοί απειλούν ότι θα αποκαλύψουν «όλα όσα γνωρίζουν».

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση των υποκλοπών μετά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, απηύθυνε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη.

Στην ερώτησή της η Όλγα Γεροβασίλη κάνει λόγο για μία «Κυβέρνηση υπό εκβιασμό: Όταν οι Ισραηλινοί απειλούν ότι θα αποκαλύψουν «όλα όσα γνωρίζουν».

Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «στις 15.01.2026 κατέθεσα Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, με το ερώτημα αν εμπλεκόταν η Νέα Δημοκρατία σε σκάνδαλο διαδικτυακής χειραγώγησης της κοινής γνώμης στην Ελλάδα, προεκλογικά το 2023 και σε συνέχεια του σκανδάλου των υποκλοπών. Καθώς καμία απάντηση δεν έλαβα στην Ερώτησή μου, επανέρχομαι:

- Με βάση τα δημοσιεύματα, στενός πρώην συνεργάτης του Προέδρου του Ισραήλ, για τον οποίο αυτός είχε μεσολαβήσει για να του «εξασφαλίσει θέση εργασίας» σε επιχείρηση διαδικτυακής χειραγώγησης της κοινής γνώμης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, απειλούσε ότι θα αποκαλύψει «όλα όσα γνωρίζει» σχετικά.

- Τι γνωρίζει ο εν λόγω κύριος και πρώην στενός συνεργάτης του Προέδρου του Ισραήλ για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και τις επαφές της Κυβέρνησης της ΝΔ με τις Ισραηλινές εταιρείες κυβερνοεπιθέσεων και απειλεί ότι θα το αποκαλύψει;

- Και πόσα γνωρίζει ένας άλλος Ισραηλινός, ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος μετά την καθαρογραφή της απόφασης των υποκλοπών, όχι μόνο αναφέρεται στην εμπλοκή της ΕΥΠ αλλά και «προειδοποιεί» ότι δεν θα μείνει σιωπηλός, ούτε θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος», τη στιγμή που, όπως δήλωσε,:

- «Πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ.»,

- «Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη»,

- κι ενώ «…είναι ακόμα πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνεται ένα έγκλημα συγκάλυψης για να στείλει αθώους ανθρώπους στη φυλακή προκειμένου να καλυφθούν πολιτικές αρχές. Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών».

Η Όλγα Γεροβασίλη καταλήγει λέγοντας χαρακτηριστικά: «γιατί τελεί υπό εκβιασμό ο Πρωθυπουργός της Χώρας;»