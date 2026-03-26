Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πολιτική δεν επικεντρώνεται στην ανακούφιση των πολιτών.

Η κυβέρνηση προχώρησε και φέτος σε ανακοίνωση αύξησης του κατώτατου μισθού, η οποία, σύμφωνα με το ΚΚΕ, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντάς την «κοροϊδία. Το κόμμα κάνει λόγο για «ανεπαρκή» προσαρμογή, επισημαίνοντας ότι το ύψος του καθαρού μισθού διαμορφώνεται στα 771,67 ευρώ μηνιαίως, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια συνεχίζει να ασκεί έντονες πιέσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών.

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πολιτική δεν επικεντρώνεται στην ανακούφιση των πολιτών, αλλά στη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, απορρίπτει το επιχείρημα ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα οδηγήσει σε βελτίωση επιδομάτων, τονίζοντας ότι σημαντικό μέρος των ανέργων δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας, ενώ αναφέρεται και στην αναστολή των τριετιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, που επηρεάζει την εξέλιξη των αποδοχών.

Επιπλέον, το κόμμα ασκεί κριτική στη λεγόμενη «Κοινωνική Συμφωνία» που έχει υπογραφεί με τη συμμετοχή εργοδοτικών φορέων και της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οδηγεί σε πιέσεις προς τα κάτω στους κλαδικούς μισθούς. Ως παράδειγμα αναφέρεται ο κλάδος του επισιτισμού, όπου –όπως σημειώνεται– οι αυξήσεις είναι περιορισμένες σε σχέση με τον γενικό κατώτατο μισθό.

Το ΚΚΕ επισημαίνει επίσης ότι, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών, οι μέσοι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, ιδιαίτερα όταν ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού.

Καταλήγοντας, το κόμμα καλεί σε ενίσχυση της δράσης του εργατικού κινήματος και σε διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μείωση του χρόνου εργασίας και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.