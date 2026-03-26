Σκληρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε η αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Άννα Παπαδοπούλου, προερχόμενη από την πτέρυγα της ανανεωτικής Αριστεράς του Θ. Μαργαρίτη, με αφορμή το επικείμενο συνέδριο του κόμματος και τη συζήτηση για ψήφισμα που θα απορρίπτει ρητά τη συνεργασία με τη ΝΔ.

Η κα Παπαδοπούλου σε συνέντευξή της στο Action24 χαρακτήρισε «προσχηματική» την αναφορά του Προέδρου του κόμματος, σημειώνοντας πως «θα ήταν προτιμότερο να υποστηριζόταν από την πλευρά της ηγεσίας ότι δεν επιθυμεί να γίνει οποιαδήποτε μνεία σχετικά με τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» και υποστήριξε πως είναι «απολύτως αναγκαία και κομβικής σημασίας να ληφθεί μια συλλογική απόφαση από το Συνέδριο του κόμματός μας, που με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο θα αποκλείει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία»

«Η απόφαση του συνεδρίου θα πρέπει να λέει ρητά ότι σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή με οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα» πρόσθεσε, εξηγώντας πως «αυτή τη στιγμή, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, το 70% των πολιτών συμφωνεί. Επιδιώκει την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορείς να την υπηρετήσεις και να είσαι αντίπαλος πόλος στη ΝΔ αν δεν αποκλείσεις το ενδεχόμενο της συγκυβέρνησης».

«Εμείς αυτό που λέμε και ο στόχος που έχουμε είναι να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία.Εμείς πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική όταν οι πολίτες απορρίπτουν τη Νέα Δημοκρατία και επικρατεί η λαϊκή δυσαρέσκεια αυτή τη στιγμή» κατέληξε.

