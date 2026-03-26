Τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, τι φέρνει η κρίση στη Νέα Αριστερά- Η «μοναχική πορεία» του ΠΑΣΟΚ.

Και τυπικά τέλος στην πολιτική της «συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων» θέτουν δυο γεγονότα των ημερών: Η επικύρωση της «αυτόνομης πορείας» του ΠΑΣΟΚ από το Συνέδριό του και η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από τη θέση του προέδρου της Νέας Αριστεράς.

-Η «αυτόνομη πορεία» του ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί το τέλος των αυταπατών πως μπορούσε να υπάρχει «εκλογικό μέτωπο» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με τις υπόλοιπες δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυταπάτες που είχαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά, αλλά και πολλοί πολίτες του χώρου. Το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει ιστορικές ευθύνες για την άρνηση της συνεργασίας και του μετώπου καθώς ακόμα και τα ίδια τα στελέχη του παραδέχονται κατ΄ ιδίαν πως ο στόχος για «νίκη στις εκλογές έστω και με μια ψήφο» είναι πλέον ανέφικτος και πλέον ο πραγματικός στόχος είναι η δεύτερη θέση από τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είναι για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη ο πραγματικός στόχος των εκλογών. Το Συνέδριο θα δώσει ανάσες και κάποιους δημοσκοπικούς πόντους στη Χαριλάου Τρικούπη με ερωτηματικό πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν, όλα όμως δείχνουν ότι δεν μπορεί να είναι βατήρας για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης στις εκλογές.

-Στον ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συγκροτηθεί πλειοψηφία και μειοψηφία για την επόμενη μέρα. Η πλειοψηφία είναι χωρισμένη σε δυο πλευρές: Σε αυτούς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τάσσονται υπέρ της συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα-μεταξύ αυτών είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Γιώργος Καραμέρος, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Στέργιος Καλπάκης και φυσικά η Όλγα Γεροβασίλη. Και σε αυτούς που επιδιώκουν αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με επικεφαλής τον Σωκράτη Φάμελλο, όπως φέρονται να είναι η Ρένα Δούρου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Πάνος Ρήγας κοκ. Η μειοψηφία τάσσεται και αυτή υπέρ της αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, έχει όμως ως στόχο να είναι επικεφαλής ο Παύλος Πολάκης- με αυτή την τάση εκτιμάται ότι θα στοιχηθεί στο τέλος και ο Νίκος Παππάς. Ερώτημα πάντως είναι πού θα ρίξει το βάρος του ο Σωκράτης Φάμελλος.

-Στη Νέα Αριστερά η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση οδηγεί το κόμμα στα χέρια της πλειοψηφίας, η οποία επίσης είναι διχασμένη ως προς τα πρόσωπα και τις συμμαχίες της. Συμμαχία με το ΜέΡΑ25 δεν μπορεί να υπάρχει, καθώς ο Γιάνης Βαρουφάκης επιθυμεί συνεργασία μόνο με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη που αποχώρησε από την κυβέρνηση όταν υπέγραψε μνημόνιο. «Μικρός συνασπισμός» με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει δεν μπορεί να υπάρξει, με αποτέλεσμα το πιθανότερο σενάριο να είναι η αυτόνομη κάθοδος στις κάλπες- με τις προσθήκες κάποιων ομάδων και προσώπων από την ριζοσπαστική αριστερά. Η συγκατοίκηση πλειοψηφίας-μειοψηφίας στη Νέα Αριστερά, πάντως, δεν θα είναι μακρά, καθώς πολύ δύσκολα η μειοψηφία θα παραμείνει στο κόμμα έως τις εκλογές.

-Τα παραπάνω παραπέμπουν ευθέως στο συμπέρασμα πως ήρθε η ώρα της ανασύνθεσης του συγκεκριμένου χώρου, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον Αλέξη Τσίπρα και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει.