«Λεπτομέρειες» απομένουν για συμφωνία για μη κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ και για το Καταστατικό - Όλο το παρασκήνιο.

Μικρές εστίες που σιγοκαίουν παραμένουν στην Χαριλάου Τρικούπη μόλις ένα 24ωρο πριν ξεκινήσει το τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο του ΤΑΕ κβο ΝΤΟ.

Στα σημαντικά επίδικά διατηρούνται ακόμα και σήμερα θέματα όπως οι κυβερνητικές συνεργασίες και οι αλλαγές στο καταστατικό. Δεδομένου ότι ο "διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες", το ενδιαφέρον στρέφεται στις λέξεις με τις οποίες θα περιγράφεται το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη διακυβέρνηση της χώρας και ιδιαίτερα σε ότι σχετίζεται με την άμεση ή, έστω, έμμεση απόρριψη της συνεργασίας με την ΝΔ υπό οποιαδήποτε μορφή. Έχουν γίνει ουκ ολίγες συνεννοήσεις, με τον Κώστα Σκανδαλίδη που έχει και την ευθύνη του κειμένου να κάνει ξεχωριστή τηλεφωνική διαβούλευση με τον Χάρη Δούκα για το θέμα αυτό.

Φυσικά, τον τελικό λόγο θα έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στην πραγματικότητα θέλει οι λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν να καλύπτουν όλο το φάσμα των στελεχών του, από τον κ. Δούκα έως την Άννα Διαμαντοπούλου. Η πρώην υπουργός κατά πληροφορίες έχει βάλει και εκείνη τη δική της πινελιά στο κείμενο.

Το δεύτερο θέμα είναι αυτό με τον τρόπο ανάδειξης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η αιφνιδιαστική πρόταση που έφεραν οι συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη την Δευτέρα δεν πολυάρεσε σε κορυφαία στελέχη, κυρίως στον Παύλο Γερουλάνο. Το 15% των συνέδρων που απαιτούνται για να είναι κάποιος υποψήφιος πρόεδρος θεωρήθηκε αρκούντως μεγάλος αριθμός. Με βάση το σημερινό σώμα, θα χρειαζόντουσαν κοντά στους 800 συνέδρους, δεδομένου ότι το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ξεπερνάει τις 5000 χιλιάδες. Θα φανεί, πάντως, αν στο τέλος πέσει κάπως ο πήχης του αριθμού των συνέδρων. Αυτό που λένε από το περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη είναι πως δεν θα πρέπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί αντιμέτωπο με φαινόμενα τύπου Κασσελάκη, εξ ου και η σχετική διάταξη.

Εκεί, πάντως, που υπήρχε ταύτιση όλων των κορυφαίων είναι στην πρόταση για μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα προκειμένου στην περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές να πάρει το μπόνους των εδρών. Η απόφαση αυτή από την άλλη δεν σημαίνει ότι θα οδηγήσει τον Γιώργο Παπανδρέου στο να βάλει λουκέτο στο ΚΙΔΗΣΟ που είναι πρόεδρος. Εκ των πραγμάτων το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί στην αναγνώριση εσωκομματικών τάσεων, κάτι που αφορά κυρίως τον Θόδωρο Μαργαρίτη, επικεφαλής της κίνησης «Ανανεωτική Αριστερά», αλλά και τις Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία, που σήμερα λογίζονται ως συνιστώσες στο πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.