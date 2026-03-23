Πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην υπόθεση των Τεμπών όσο και στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ασκώντας δριμεία κριτική για και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, έκανε λόγο για «εικόνες ντροπής» που, όπως είπε, «υποβαθμίζουν τη διαδικασία και εκθέτουν το Υπουργείο». Τόνισε ότι η δίκη αφορά μόνο μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ παραμένουν «κενά στην έρευνα» και εκκρεμότητες ως προς την απόδοση πολιτικών ευθυνών.

«Η κοινωνία εξακολουθεί να ζητά το αυτονόητο: αλήθεια και δικαιοσύνη», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πρέπει να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ζήτησε πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών «όπου αποδεδειγμένα ανήκουν, τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο».

Ο κ. Φάμελλος έθεσε ευθέως και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν ξεχνάμε τη δήλωση περί “ανθρώπινου λάθους” από την πρώτη ημέρα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν «παρεμβάσεις για να μην ελεγχθούν ουσιαστικά οι ευθύνες υπουργών».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας» και «καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων», ενώ αναφέρθηκε και στις «διαρκείς εκκλήσεις των συγγενών» που, όπως είπε, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναπάντητες. «Η πολιτεία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων», τόνισε, ζητώντας ακόμη και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, σημειώνοντας ότι η κρίση επιβαρύνει περαιτέρω τα νοικοκυριά που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής. «Οι νέες αυξήσεις έρχονται να προστεθούν στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που κάνει πάρτι εδώ και χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στρέφοντας τα πυρά του στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, όπως το fuel pass, τα χαρακτήρισε ανεπαρκή και βραχυπρόθεσμα. «Οι επιδοτήσεις δεν καταπολεμούν την ακρίβεια, γιατί δεν μειώνουν τις τιμές», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «θα τα παίρνουν από τη μία τσέπη των πολιτών και θα τα δίνουν σε όσους δεν ελέγχονται για τα κέρδη τους».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να παρέμβει στην «πηγή της αισχροκέρδειας», επισημαίνοντας πως «η μόνη λέξη που δεν έχει ειπωθεί είναι διυλιστήρια». «Γιατί δεν μειώνετε το περιθώριο κέρδους; Μηδενικό είναι το δημοσιονομικό κόστος», ανέφερε, προσθέτοντας πως η άρνηση αυτή συνδέεται με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

Παρουσίασε, παράλληλα, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνουν μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, αναστολή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και επιβολή πλαφόν στη διύλιση και στα κέρδη, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να προσφέρουν άμεση ανακούφιση στους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τις μεταφορές, επανέλαβε ότι «δεν αποτελεί σχέδιο εκσυγχρονισμού», αλλά ένα σύνολο αποσπασματικών παρεμβάσεων. Εστίασε ιδιαίτερα στον κλάδο των ταξί, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιβαρύνει τους επαγγελματίες με φόρους και υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ανταγωνισμό από μεγάλες πλατφόρμες. «Αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά – είναι αλλοίωση του ανταγωνισμού», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «η ευθύνη της πολιτείας δεν είναι θεωρητική αλλά πραγματική», επισημαίνοντας την ανάγκη για «σχέδιο, δικαιοσύνη και σεβασμό στην κοινωνία», προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτά «δεν υπάρχει προοπτική για το μέλλον», ενώ τόνισε καταλήγοντας πως «η κυβέρνηση είναι αδύναμος κρίκος της Ελλάδας».