Αίτημα για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας σε επιμέρους άρθρα νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, απευθυνόμενοι προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Στην επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 23 Μαρτίου 2026, οι βουλευτές επικαλούνται το άρθρο 72 του Κανονισμού της Βουλής και ζητούν η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί με ονομαστική κλήση επί των άρθρων 41, 52 και 67 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αφορά, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου μεταφορών, τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση, καθώς και ρυθμίσεις για τις αστικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Το αίτημα συνυπογράφεται από σειρά βουλευτών του κόμματος, μεταξύ των οποίων οι Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Παππάς, Όλγα Γεροβασίλη, Παύλος Πολάκης και Πόπη Τσαπανίδου, καθώς και άλλα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Με την κίνηση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να καταγραφεί αναλυτικά η στάση των βουλευτών επί των συγκεκριμένων διατάξεων, δίνοντας πολιτικό βάρος στην ψηφοφορία για κρίσιμα σημεία του νομοσχεδίου.