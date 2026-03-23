Η ανάρτηση για τα Τέμπη.

Στη δίκη των Τεμπών, η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα, αναφέρεται ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέσα από ανάρτησή του, καταγγέλοντας το γεγονός οτι το προεδρείο αποφάσισε να μην μεταδοθεί η δίκη από τα ΜΜΕΤΕΜΠΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, σήμερα ξεκινά ο αγώνας στις δικαστικές αίθουσες.

Μια δίκη που έρχεται έπειτα από την συγκλονιστική μάχη των συγγενών και των επιζώντων απέναντι σε ένα σύστημα ψεύδους, συγκάλυψης και εκδίκησης.

Μια δίκη που ξεκινά μετά από καθυστερήσεις, μεθοδεύσεις και προκλήσεις, σε μια αίθουσα ακατάλληλη, σε συνθήκες αδιανόητες για τους συγγενείς και τους συνηγόρους.

Κάνουν ότι μπορούν για να μην διασφαλιστεί η δημοσιότητα της δίκης, πετώντας τους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα, ενισχύοντας τις αμφιβολίες ότι θέλουν μια δίκαιη δίκη.

Την ίδια στιγμή, δεν θα βρεθούν όλοι απέναντι στην δικαιοσύνη.

Ένα έγκλημα για το οποίο θα δικαστούν 36 άνθρωποι, κανένα όμως πολιτικό πρόσωπο.

Ό,τι κι αν κάνουν, όποια κόλπα κι αν επιστρατεύσουν, όσες μεθοδεύσεις κι αν επιχειρήσουν, η αλήθεια θα νικήσει.

Αυτά που η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να κρύψει, αυτά που οι προστάτες του Καραμανλή θέλουν να καλύψουν, θα βγούν στο φως

Βρισκόμαστε ολόψυχα δίπλα στους συγγενείς και τους επιζώντες σε αυτό τον δύσκολο αγώνα που τώρα ξεκινάει.

Για την δικαιοσύνη, την δικαίωση και την τιμωρία των ενόχων.

