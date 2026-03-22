Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Συνέντευξη στη Real News και στη δημοσιογράφο Μ. Ζαφειριάδου παραχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Όπως ο ίδιος τονίζει, μεταξύ άλλων: «Θα πάμε ενωμένοι για να κάνουμε πράξη τον κύριο στόχο μας. Τη νίκη και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Είναι αυτονόητο για μένα χωρίς αιρέσεις και προϋποθέσεις. Όμως, το ζητούμενο είναι να φέρουμε και αποτέλεσμα. Να νικήσουμε, όχι να βολευτούμε με μια δεύτερη θέση με χαμηλό ποσοστό. Γι’ αυτό χρειάζεται ο διάλογος, η κατάθεση προτάσεων και η σύνθεσή τους μέσα στα όργανα του κόμματος, τα οποία πρέπει να λειτουργούν τακτικά».

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Σε πέντε μέρες ανοίγει τις πύλες του το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ποια βασικά πολιτικά ζητήματα θα πρέπει να λύσετε εκεί, προκειμένου να πορευτείτε ενωμένοι στις εκλογές;

Θα πάμε ενωμένοι για να κάνουμε πράξη τον κύριο στόχο μας. Τη νίκη και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Είναι αυτονόητο για μένα χωρίς αιρέσεις και προϋποθέσεις. Όμως, το ζητούμενο είναι να φέρουμε και αποτέλεσμα. Να νικήσουμε, όχι να βολευτούμε με μια δεύτερη θέση με χαμηλό ποσοστό. Γι’ αυτό χρειάζεται ο διάλογος, η κατάθεση προτάσεων και η σύνθεσή τους μέσα στα όργανα του κόμματος, τα οποία πρέπει να λειτουργούν τακτικά. Το Συνέδριο μας προσφέρει την ευκαιρία να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα πραγματικά ριζοσπαστικό, με αιχμές, που να εκφράζει το αίτημα της κοινωνίας για την Πολιτική Αλλαγή. Γιατί το ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι κόμμα Αλλαγής και Ανατροπής, που μπορεί να ενώσει την κοινωνία και να συγκρουστεί με τις κάθε λογής κατεστημένες αντιλήψεις.

Επιμένετε ότι για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο. Δε θα σας κάλυπτε ένα κείμενο πολιτικής απόφασης που θα περιλαμβάνει μία τέτοια αναφορά;

Θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει μία στρατηγικού χαρακτήρα απόφαση στο Συνέδριο, για την άρνηση συγκυβέρνησης με την ΝΔ. Όποιος κι αν είναι ο αρχηγός της. Μια τέτοια απόφαση θα ενδυναμώσει την κυβερνητική προοπτική μας και την αξιοπιστία μας, θα στρατεύσει τις ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας που, κατά 70%, ζητούν Πολιτική Αλλαγή. Σε περίπτωση που οι πολίτες δε δώσουν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ να παραμείνει στην αντιπολίτευση. Η απάντηση, επομένως, στο ερώτημά σας είναι σαφής. Θα προτείνω ένα σχετικό κείμενο απόφασης. Εάν η ηγεσία φέρει μια ανάλογη καθαρή πρόταση, δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμφωνήσω.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, το ΠΑΣΟΚ ταλαιπωρήθηκε από εσωκομματικά ζητήματα. Μέχρι και διαγραφή ενός κορυφαίου στελέχους του είχαμε πριν από μία εβδομάδα. Μπορείτε να συνεχίσετε έτσι;

Οι διαγραφές δε λύνουν πολιτικά προβλήματα, αντίθετα οδηγούν σε μια πολιτική αντίφαση, την ώρα που επιδιώκουμε τη διεύρυνσή μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα βαθιά δημοκρατικό και όχι μονολιθικό κόμμα. Το Καταστατικό μας αναγνωρίζει την ύπαρξη τάσεων και ρευμάτων στο εσωτερικό του. Μόνος δρόμος για την υπέρβαση των εσωκομματικών θεμάτων, είναι ο διάλογος και η σύνθεση μέσα στα όργανα. Αρκεί αυτά να λειτουργούν τακτικά.

Έχετε θέσει ως στόχο την πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Εκτιμάτε ότι πρόκειται για εφικτό στόχο; Γιατί δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις…

Ναι, αρκεί να το πιστέψουμε. Και να πάρουμε τις αποφάσεις που προανέφερα. Προσωπικά, για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ θα δώσω τη μάχη με όλες μου τις δυνάμεις.

Και αν πετύχετε αυτόν σας τον στόχο; Με ποιους θα κυβερνήσετε;

Έχω μιλήσει για προγραμματικό διάλογο με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Από τώρα να αναζητηθούν οι κοινοί τόποι, τα σημεία συμφωνίας, που θα αποτελέσουν τη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας μετά τις εκλογές. Απέναντι στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, δεν μπορεί κανένας μόνος του. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ δε φοβήθηκε ποτέ τον διάλογο. Είναι η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή, έχουν αρχίσει να φτάνουν στην ήδη επιβαρυμένη μας τσέπη. Τι θα μπορούσε να γίνει για την προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων;

Από τις ανατιμήσεις των καυσίμων ο μεγάλος ωφελημένος είναι το ίδιο το κράτος («πολεμικά έσοδα»). Και αυτό γιατί στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία, πάνω από το μισό καταλήγει στα κρατικά ταμεία μέσω του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μεταφράζεται αυτόματα σε αυξημένα φορολογικά έσοδα για το κράτος. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνω άμεσα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, για όσο διαρκεί η κρίση. Έτσι αναχαιτίζεται η «μόλυνση» της ακρίβειας σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, που επιβαρύνει δυσανάλογα τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κεφάλαιο Δήμος Αθηναίων. Αν υπάρχει ένα πράγμα που θα θέλατε να συζητούν για εσάς, μετά το πέρας της θητείας σας, ποιο θα ήταν αυτό;

Θα ήθελα οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι να νιώθουν ότι ξαναπήραν την πόλη στα χέρια τους. Ότι η φωνή τους ακούστηκε, ότι συμμετείχαν στον σχεδιασμό και ότι είδαν τις γειτονιές τους να εξελίσσονται με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Να απολαμβάνουν έργα που για χρόνια έμεναν στάσιμα και πήραν επιτέλους ζωή, αλλά και μια πόλη που στέκεται δίπλα στους πιο ευάλωτους, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Αν στο τέλος αυτής της διαδρομής οι πολίτες αισθάνονται πιο περήφανοι για την Αθήνα και πιο κοντά στη γειτονιά τους, τότε θα ξέρω ότι άξιζε κάθε μέρα αυτής της προσπάθειας.