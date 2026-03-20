Συνεχίζεται η κόντρα Κυρανάκη - Λυμπερόπουλο για το νομοσχέδιο στα ταξί, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να κατηγορεί τον συνδικαλιστή για εξυπηρέτηση συμφερόντων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», αναφερόμενος σε ζητήματα που αφορούν τις κάμερες οδικής επιτήρησης, το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ταξί, αλλά και την αντιπαράθεσή του με τον συνδικαλιστή Θύμιο Λυμπερόπουλο.

Σε ό,τι αφορά τις κάμερες, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι οι πρώτες έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και αποστέλλουν κλήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ η επέκταση του δικτύου θα γίνει σταδιακά το επόμενο διάστημα.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα ταξί, εκτίμησε ότι αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε σχετικά με την αντιπαράθεσή του με τον κ. Λυμπερόπουλο, κατηγορώντας τον ότι εκπροσωπεί συμφέροντα εταιρειών που διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό αδειών ταξί και επιδιώκουν να αποφύγουν το κόστος προσαρμογής στην ηλεκτροκίνηση. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για οικονομικά συμφέροντα που, ενώ γνωρίζουν εδώ και χρόνια το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, αντιδρούν στην εφαρμογή του.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πλήρη ταύτιση», όπως είπε, του συνδικαλιστικού εκπροσώπου με πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταφορών, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι ο αποκλεισμός νέων παικτών και ο περιορισμός του ανταγωνισμού, κάτι που –κατά τον ίδιο– θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων που διαθέτουν οχήματα ειδικής μίσθωσης (ΕΙΧ), τα οποία –όπως ανέφερε– επιχειρείται να αποκλειστούν.

Τέλος, αναφερόμενος στις απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο των ταξί, υπογράμμισε ότι τα βασικά αιτήματα σχετίζονται με ήδη ισχύοντες νόμους, όπως αυτός για την ηλεκτροκίνηση και εκείνος για το ποινικό μητρώο, σημειώνοντας ότι οι αντιδράσεις προκύπτουν από την απαίτηση αλλαγής τους.