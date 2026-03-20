Στο πλευρό των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών οι συνδικαλιστικές τους Ενώσεις.

Ομόθυμη είναι η αποδοκιμασία των δικαστικών και εισαγγελικών ενώσεων για τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά την άρνηση να λάβουν γνώση οι συνήγοροι των συγγενών των θυμάτων, των πειστηρίων που προέρχονται από τα κατασχεθέντα στο κινητό και τους υπολογιστές του δικαστικού πραγματογνώμονα, στη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Τι είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μετά μάλιστα τη διακοπή της δίκης λόγω της αναρρωτικής άδειας που πήρε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η κ. Κωνσταντοπούλου η οποία μαζί με τους άλλους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησε να τους προσκομιστούν όλα τα πρόσφατα πειστήρια, εξαπέλυσε βέλη κατά των δικαστών που δεν δέχτηκαν το αίτημά τους, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουν αποκρυβεί.

Τέλος, θέλω να καταθέσω ως συνήγορος την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές….Γιατί δεν μιλάνε αν έχουν μείνει ευσυνείδητοι δικαστές και εισαγγελείς. Οι δικοί μας απόφαση και πεποίθηση είναι ότι μόνο ο αγώνας εκείνων που έχασαν τους ανθρώπους τους εκείνων που σκότωσαν τους ανθρώπους τους μόνον αυτός ο αγώνας μπορεί να φέρει την αλήθεια.

Έχουμε απέναντί μας ένα βρώμικο παρακράτος, με προεξάρχοντας τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και εξαπτέρυγα τον Φλωρίδη, τον Γεωργιάδη και όλα αυτά τα κυβερνητικά πρόσωπα που θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου ότι και να κάνουν. Και ζητάμε την κίνηση τις αυτόφωρης διαδικασίες κατά των εμπλεκομένων δικαστών και εισαγγελέων και υπαλλήλων και θα πράξουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες».

Μετά την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που χαρακτήρισε «κουραστικά επικίνδυνη» την κ. Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για δημαγωγία, σειρά είχε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος η οποία σε ανακοίνωσή της, ανέφερε πως μόνο κακό κάνουν τέτοιες δηλώσεις ενόψει της επικείμενης δίκης, καθώς «δυναμιτίζουν την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας».

Συγκεκριμένα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σημειώνει στην ανακοίνωσή της:

«Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που λαμβάνουν χώρα ενόψει της επικείμενης δίκης για υπόθεση μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει έντονα κάθε δήλωση προερχόμενη τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από άτομα σχετιζόμενα δικονομικά με την υπόθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία δηλητηριάζει την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα υποκρύπτει δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες μόνο κακό προκαλούν, και να είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν με σθένος, κοινωνική ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση το καθήκον τους, πιστοί πάντοτε στον όρκο τους και στην υπηρέτηση του δικαίου.

Η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις».

Κλείστε τις ρωγμές

Δείτε τι αναφέρει η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα.