Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική που ασκεί σε αυτή τη διεθνώς κρίσιμη συγκυρία, ετοιμάζεται να εξαπολύσει ο Αλέξης Τσίπρας, από την Αλεξανδρούπολη, κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως (Πλαταιών & Αμφιπόλεως, Αλεξανδρούπολη), ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, με έντονο αντιπολεμικό χαρακτήρα, αλλά πάντα με μια ρεαλιστική γραμμή.

Το Ιράν δείχνει νέα εποχή

Όπως είναι απολύτως λογικό, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα της και «φως στο τούνελ» δεν φαίνεται να υπάρχει. Το πως θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία, είναι δύσκολο να το πουν ακόμα και οι εμπειρότεροι αναλυτές.

Ανεξάρτητα του πως θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέτωπο, ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, η οποία φέρει φαρδιά, πλατιά την υπογραφή των πιο ακραίων στοιχείων της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτή η διαπίστωση, σε καμία περίπτωση δεν δείχνει «αντιαμερικανισμό», όπως αναφέρουν οι συνομιλητές του.

Απλά καταγράφει την πραγματικότητα, συμπληρώνουν με νόημα. Και δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να αποκρύπτεται το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησα αυτόν τον πόλεμο με προσχηματικές αιτίες και με αφορμές.

Ρεαλιστική πρόταση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τον κ.Τσίπρα, είναι η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Που μετέτρεψε την πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων, ότι η χώρα μας συνομιλεί με όλους και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, σε μια «ΙΧ» εξωτερική πολιτική, ως δεδομένο σύμμαχο των ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλούς τόνους την κριτική προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα θέσει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» -όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις- ενώ αναμένεται να παρουσιάσει και σαφείς «κόκκινες γραμμές» - ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Όπως λένε οι συνεργάτες του, ο κ.Τσίπρας σκοπεύει να σκιαγραφίσει μια αντιπολεμική αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική γραμμή για την εξωτερική πολιτική, ενώ θα στείλει σαφές μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της εκπόνησης μίας εξωτερικής πολιτικής πραγματικά πολυδιάστατης και βασισμένης στο διεθνές δίκαιο.