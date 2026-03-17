Η Περιφερειακή Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΟΣΜΟΥ Πράσινη Συμφωνία διοργανώνει δημόσιο διάλογο στη Θεσσαλονίκη με θέμα τη Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση επιδεινώνει τα φαινόμενα ξηρασίας και οι πιέσεις στους υδάτινους πόρους αυξάνονται, η διασφάλιση του νερού ως δημόσιου αγαθού και στρατηγικού πόρου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη χώρα.

Η Περιφερειακή Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΟΣΜΟΥ Πράσινη Συμφωνία διοργανώνει δημόσιο διάλογο στη Θεσσαλονίκη με θέμα τη Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του πολιτικού προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ 2030», ο ΚΟΣΜΟΣ παρουσιάζει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες θέσεις για το Νερό. Καταθέτουμε την πρότασή μας για ένα Εθνικό Σχέδιο με ορίζοντα το 2030, εστιάζοντας στην πρόληψη της λειψυδρίας, την ενίσχυση των υποδομών και την ορθολογική χρήση του νερού σε αγροτικό, αστικό και νησιωτικό περιβάλλον.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ιάσων Μπάντιος.

Στο πάνελ συμμετέχουν:

● Φίλιππος Γκανούλης: Πολιτικός Μηχανικός, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΚΟΣΜΟΥ.

● Γιάννης Κρεστενίτης: Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, πρώην Πρόεδρος ΕΥΑΘ Α.Ε.

● Γλυκερία (Ρία) Καλφακάκου: Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης, Ομότιμη Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

● Γιώργος Αρχοντόπουλος: Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΕΥΑΘ Α.Ε., μέλος Πρωτοβουλίας Πολιτών «Σώστε το Νερό».

● Πέτρος Κόκκαλης: Γραμματέας ΚΟΣΜΟΥ, πρώην Ευρωβουλευτής Πρασίνων (2019-2024).

Προλογίζει η Όλγα Στεφανή, συντονίστρια του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΚΟΣΜΟΥ.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

● Ημερομηνία: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026

● Ώρα Προσέλευσης: 18:30 - Ώρα Έναρξης: 19:00

● Πού: Αίθουσα Νερού- Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

● Συμμετοχή: Είσοδος ελεύθερη κατόπιν προεγγραφής στο www.tinyurl.com/KosmosWaterIsLife)

Ανοίγουμε τη συζήτηση. Προτείνουμε άλλη κατεύθυνση.

Σας προσκαλούμε να συμβάλουμε μαζί σε έναν δημιουργικό διάλογο για ένα ασφαλέστερο και βιώσιμο υδατικό μέλλον για την Ελλάδα.