Σε μια εκδήλωση βαθιάς συγκίνησης που διοργανώνει η Νέα Αριστερά το Σάββατο, 21 Μαρτίου στις 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ν. Ιωνίας, τιμάται η επέτειος του Μπλόκου της Καλογρέζας, ρίχνοντας φως σε μια ηρωική όσο και άγνωστη σελίδα της αντίστασης: την εκτέλεση του Antonio Pellegrino, ο οποίος υπήρξε ο μοναδικός ξένος -Ιταλός στρατιώτης, εργάτης και αντιφασίστας- που εκτελέστηκε δίπλα στους Έλληνες αγωνιστές, αποτελώντας σύμβολο της απόλυτης διεθνιστικής αλληλεγγύης.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ιστορική γέφυρα που ενώνει την ιταλική και την ελληνική αντίσταση του χθες και του σήμερα. Για να τιμήσουν αυτή τη στιγμή, ταξιδεύουν στην Αθήνα ο ανιψιός του Pellegrino, καθώς και επίσημη αντιπροσωπεία της CGIL, του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου στην Ιταλία και ενός από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Η παρουσία τους υπογραμμίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιάλειπτη συνέχεια των εργατικών αγώνων και τη διαχρονική αξία του αντιφασισμού.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι:

• Όλγα Νάσση: Ανθρωπολόγος.

• Danilo Di Chio: Συγγενής του Antonio Pellegrino και συντονιστής του Εργατικού Κέντρου του Λαβέλλο Ιταλίας.

• Vincenzo De Michele: Εκπρόσωπος FIOM-CGIL Ιταλίας.

• Κωστής Παπαϊωάννου: Ιστορικός.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι:

• Παναγιώτης Μανούρης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας.

• Χρήστος Κανλής, Συντονιστής της δημοτικής παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία».

• Παντελής Σταματελόπουλος, δημοσιογράφος.

• Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση.

Οι Κωστής Κωστάκης και Φώτης Βεργόπουλος θα παρουσιάσουν ζωντανά ρεμπέτικα τραγούδια της Κατοχής και λαϊκή μουσική.