«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να προδικάζει ευθύνες» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», κάνοντας λόγο για πρόωρη και αδικαιολόγητη αθώωση τόσο του εργοδότη όσο και του κράτους.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός πως, πριν την ολοκλήρωση των ερευνών και την έκδοση των επίσημων πορισμάτων, η κυβέρνηση έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι δεν προκύπτει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

«Η υγιεινή και η ασφάλεια στην εργασία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής νομοθεσίας. Είναι αντιεπιστημονικό και ανακριβές να προδικάζεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση, πριν ολοκληρωθούν τα πορίσματα της Πυροσβεστικής, της Επιθεώρησης Εργασίας και των αρμόδιων Αρχών», σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη στάση του.

Ο ίδιος, παίρνοντας ως αφορμή το εργατικό δυστύχημα ξεκαθάρισε ότι «κάθε περίπτωση εργατικού ατυχήματος είναι διαφορετική» και επισήμανε ότι παρόλο που είναι νωρίς και δεν πρέπει να προδικάζουμε το τι συνέβη στο εν λόγω περιστατικό εντούτοις «ο κ. Μαρινάκης, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, δήλωσε ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Αυτό είναι βαθιά αντιεπιστημονικό, ανακριβές καθώς η μη τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας είναι μέρος αυτής της εργατικής νομοθεσίας. Άρα αν προκύψουν - εγώ δεν έχω εικόνα από τη δικογραφία ή τα πορίσματα - ότι πράγματι υπήρχε διαρροή κάποιου αερίου και ήταν γνωστή ή μπορούσε να λυθεί αυτό εμπίπτει στην εργατική νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι δεν το ξέρει ένας νομικός όπως ο κ. Μαρινάκης».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι του κάνει τρομερή εντύπωση ότι «ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν σπεύσαμε να βγάλουμε πόρισμα και προτιμούμε να περιμένουμε το τι θα ανακοινωθεί από την Πυροσβεστική, την Επιθεώρηση και τις Αρχές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εν συνεχεία, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην ανάδειξη τριών ζητημάτων που θα συμβάλλουν στη θωράκιση των συνθηκών εργασίας και σε μία πρόταση της παράταξής του που η κυβέρνηση πρέπει να λάβει κατά νου.

«Πρώτον, σύμφωνα με ρεπορτάζ, υπήρχαν καταγγελίες ότι στην επιχείρηση υπήρχε μυρωδιά και με αφορμή αυτό να τονίσω τη σημασία της ύπαρξης σωματείων στις επιχειρήσεις. Γιατί; Διότι ένα σωματείο δεν θα φοβόταν να πει στην Επιθεώρηση ότι μυρίζει κάτι, ένα εργαζόμενος είναι πιθανό να φοβόταν να το αναγγείλει στις αρμόδιες αρχές . Υπάρχει λόγος, επομένως, που υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν σύγχρονα σωματεία στις επιχειρήσεις. Άρα πρέπει η κυβέρνηση να ξαναδεί την πολιτική της συλλογικό εργατικό δίκαιο.

Δεύτερον, ακούω το ζήτημα της αύξησης των ελέγχων που λέει η κυβέρνηση και αυτοί είναι οι συνολικοί έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας και όχι έλεγχοι που αφορούν αποκλειστικά στα εργατικά ατυχήματα. Έχουν αυξηθεί πολύ οι γενικοί έλεγχοι γιατί λόγω της ψηφιακής κάρτας γίνεται και απομακρυσμένος έλεγχος. Θετικό είναι ότι έγινε αυτό αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό αφορά τα εργατικά ατυχήματα. Τρίτον, η επιθεώρηση εργασίας στην ετήσια έκθεση της το 2025 δεν έχει αναρτήσει στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα. Ο ΕΦΚΑ, στον οποίο τα εργατικά ατυχήματα κατατίθενται διότι βγαίνουν επιδόματα από αυτόν, έχει να επικαιροποιήσει την εικόνα απ’ το 2022 και η ΕΛ.ΣΤΑΤ από το 2023. Η επιθεώρηση εργασίας δίνει στοιχεία στους Υπουργούς ώστε να λένε ότι δεν ισχύουν όσα υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι αλλά δεν τα βλέπουμε πουθενά αναρτημένα. Επιπλέον, υπάρχουν νομοί που δεν έχουν επιθεωρητή για την ασφάλεια και την υγιεινή και η νομοθεσία για αυτές έχει να κωδικοποιηθεί από το 2010. Ενώ και η εντατικοποίηση των ωρών εργασίας από την κυβέρνηση δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης πιθανότητας ατυχημάτων.

Εγώ δεν θα πω αν έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι ή η επιθεώρηση. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να έχουμε μία αυτόνομη αξιόπιστη καταγραφή διότι αν έχω καταγραφή, έχω και πρόληψη γιατί μελετώ το φαινόμενο πώς εξελίσσεται».

Σχετικά με την πρόταση, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «όπως υπάρχει η ψηφιακή κάρτα, να υπάρχει μία διαύγεια για την υγιεινή και την ασφάλεια και να πρέπει ο τεχνικός ασφαλείας κάθε επιχείρησης να αναρτά μαζί με την επιχείρηση σ’ ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανά ένα ή δύο μήνες το δελτίο ελέγχου για να έχει την ευθύνη και εκείνος και η επιχείρηση και να μπορεί η επιθεώρηση να δει ποιοι είναι εκείνοι που δεν συμμορφώνονται, τουλάχιστον στα ελάχιστα των ελέγχων. Αυτό είναι μία πρόταση η οποία είναι κατά τη γνώμη μου μεταρρυθμιστική και μπορεί η κυβέρνηση να τη δει».

Αναφερθείς στις δημοσκοπήσεις, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «όταν μετράμε κόμματα που δεν υπάρχουν και δεν έχουν τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης αυτό δημιουργεί συνθήκες χειραγώγησης και κατεύθυνσης . Είναι γεγονός, δε, ότι στη χώρα μας έχουμε ρεκόρ δημοσκοπήσεων καθώς κάθε εβδομάδα βγαίνουν τρεις τέσσερις».

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στην πορεία της παράταξης προς το Συνέδριο του Μαρτίου, δήλωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ζωντανός οργανισμός, ένα μεγάλο κόμμα, που είναι από τη φύση του ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Πάντα υπάρχουν διαφορετικές επιμέρους οπτικές. Η εκτίμηση είναι κοινή ότι στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Δεν έχω ακούσει κάποιον που να αμφισβητεί σαν στρατηγική την αυτόνομη εκλογική πορεία. Η αμφίπλευρη διεύρυνση επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε από την γραμματεία της ΚΟΕΣ, που έλαβε χώρα πριν περίπου μία εβδομάδα. Άρα, οι επιμέρους οπτικές δεν πρέπει να κρύβουν ότι υπάρχει μία κοινή πορεία προς το μέλλον. Τώρα ο καθένας μας, προφανώς, στον δημόσιο λόγο του έχει και την ευθύνη ακριβώς για να προσπαθεί να επικοινωνεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και να μην πέφτει ενδεχομένως και σε παγίδες που μπορεί να δημιουργούν εσωστρέφεια. Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία αλλά να δίνουμε μάχη καθημερινά με επιχειρήματα και περιεχόμενο.

Τα μεγάλα κόμματα προχωρούν πάντα με διευρύνσεις και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επανέλθει στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά του όρια. Είναι μια παράταξη η οποία διαχρονικά εξέφραζε συνολικά τον χώρο από την αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο. Η διεύρυνση είναι πάντα ένα κομμάτι του DNA του ΠΑΣΟΚ, όπως είχε γίνει και πολλά χρόνια πριν και η διεύρυνση γίνεται και πρέπει να γίνεται με όρους ηθικούς, με όρους διαφάνειας και με όρους μέλλοντος.

Το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει στο δρόμο του, θα έχει ένα συνέδριο ενωτικό και θα δείτε ότι εκεί πέρα θα υπάρξει ξανά τροχιά ανόδου γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει πολιτικές θέσεις».

Τέλος, κληθείς να απαντήσει στις αιχμές του παριστάμενου από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτή, κ. Κατσαφάδου που έκανε λόγο για εμμονή του ΠΑΣΟΚ στο να φύγει από το τιμόνι της χώρας «ο πιο θεσμικός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης», ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «εμείς θέλουμε να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί το να φύγει είναι όρος για να αναγεννηθεί η χώρα . Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν αποτύχει . Η ανικανότητα έχει χτυπήσει κόκκινο στα πάντα. Σε όσους, δε, κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για την επιμονή του στο να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα θυμήθηκε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Γιατί; Διότι εδώ και δύο μήνες το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει είκοσι θέσεις για το ζήτημα και έχει βγάλει και σποτ ώστε να αναδείξει την αναγκαιότητα αλλαγών. Μέχρι στιγμής, εμείς βάζουμε την ατζέντα και η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει».