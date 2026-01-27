Στην πορεία προς το Συνέδριο η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβητείται ευθέως αλλά εμμέσως.

Η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το συνέδριο του Μαρτίου μόνο στρωμένη με ροδοπέταλα δεν είναι. Οι χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις, οι διαφορετικές εκτιμήσεις για τις συμμαχίες με τις όμορες δυνάμεις, αλλά και η στάση του κόμματος το βράδυ των εκλογών, είναι μερικά από τα θέματα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τα οποία διχάζουν το στελεχικό δυναμικό. Μια ηγεσία που μπορεί να μην αμφισβητείται ευθέως άλλα εμμέσως από τη στιγμή που μπαίνουν στο τραπέζι θέματα που σχετίζονται με την στρατηγική(παρέμβαση Χάρη Δούκα) ή όταν γίνονται κομματικές εκδηλώσεις όπως αυτή του Παύλου Γερουλάνου στο Κάραβελ.

Σε αυτό το κλίμα, ο κ. Ανδρουλάκης είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε ανασύνταξη κομματικών δυνάμεων και συμμαχιών προκειμένου να πάει στο συνέδριο με τους καλύτερους δυνατούς πολιτικούς αλλά και αριθμητικούς όρους. Πέραν του ιδίου, ο καλύτερος γνώστης της ανθρωπογεωγραφίας του ΠΑΣΟΚ είναι ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, που διατηρεί στενές σχέσεις με το μεγαλύτερο τμήμα της οργανωμένης βάσης και πολύ περισσότερο με το «Ανδρουλακικό μπλοκ». Γνώστες της θερμοκρασίας που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να αναθερμανθεί η σχέση των δυο ανδρών, η οποία μπορεί να μην έχει χαλάσει αλλά δεν είναι και στα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Έστω και έτσι, είναι δεδομένο ότι ο κ. Σπυρόπουλος θα δώσει με όλες του τις δυνάμεις τη μάχη στο πλευρό του κ. Ανδρουλάκη. Το ίδιο συμβαίνει και με μια σειρά οργανωτικών στελεχών που είναι δίπλα στον πρόεδρο και γνωρίζουν εις βάθος τον κομματικό μηχανισμό.

Τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο Ηρακλής Δρούλιας, ο Νίκος Δασκαλάκης, ο Γιώργος Καραμπιζιώτης και ο Κώστας Παπαδημητρίου, που αποτελούν τον οργανωτικό βραχίονα της ομάδας Ανδρουλάκη, μαζί με πρόσωπα που είναι στο γραφείο του, μεταξύ αυτών η Έλλη Κοκολιού και η Δανάη Τσακάλου. Οι προαναφερθέντες «παντρεύονται» με το ισχυρό συνδικαλιστικό κομμάτι(Τράπεζες, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, Συγκοινωνίες κλπ), αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους(ΓΣΕΒΕΕ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας κ.α) που στην πλειονότητά τους στήριξαν τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές και το ίδιο θα πράξουν και τώρα στην πορεία προς το συνέδριο.

Από τους βουλευτές, οι πιο σταθεροί σύμμαχοι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι οι δυο βουλευτές Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής και Δημήτρης Μάντζος, που έχουν ευρύτερη επιρροή και θα επισκεφτούν πολλούς νομούς, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Όλγα Μαρκογιαννάκη, τον πρώην εκπρόσωπο Θανάση Γλαβίνα, την διευθύντρια Επικοινωνίας Στεφανία Μουραλέτου, τον υπεύθυνο προγράμματος Λευτέρη Καρχιμάκη, τον επικεφαλής της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Όλοι προαναφερθέντες αποτελούν τον στενό πυρήνα της ομάδας Ανδρουλάκη, ο οποίος διευρύνεται με αρκετούς βουλευτές και μεσαία στελέχη, αλλά και στρατηγικές συμμαχίες, με πιο σημαντική αυτή με την Άννα Διαμαντοπούλου, που έχει αυξήσει κατακόρυφα τις κομματικές μετοχές της. Στο ίδιο μπλοκ στο συνέδριο θα βρεθεί και ο Παύλος Χρηστίδης, διεκδικώντας το δικό του μερίδιο στη σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Σημαντικό ρόλο βεβαίως δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη παίζουν ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο πατέρας του Μιχάλης.