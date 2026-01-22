Δυσαρέσκεια για κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, υπέρ της πολιτικής αλλαγής το 61% στη δημοσκόπηση.

Το 22,3% συγκεντρώνει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου νέας δημοσκόπησης της Metron Analysis, στην οποία το ΠΑΣΟΚ «βυθίζεται» στο 9,8%, ενώ οι περισσότεροι τάσσονται υπέρ της πολιτικής αλλαγής (61%) και των πρόωρων εκλογών (51%).

Η ίδια δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Ιανουαρίου και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο, καταγράφει την άποψη των πολιτών για τα κόμμα των Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρίας Καρυστιανού, όπως και τις «δεξαμενές» για πιθανή στήριξή τους.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 22,3%, ενισχυμένη κατά 1,3%, ενώ κάτω από το 10% πέφτει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 9,8% χάνοντας 1,2%.

Τρίτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας, που χάνει μισή μονάδα και είναι στο 9,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,4% (από 9%), το ΚΚΕ με 6,3% (από 6,5%) και ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 3% (από 4,2%). Τα «λοιπά» κόμματα ανεβαίνουν στο 7,4%, από 3,8% τον Δεκέμβριο, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 11,7%. Σε ό,τι αφορά τις συσπειρώσεις των κομμάτων, για το ΠΑΣΟΚ είναι στο 75,5%, για τη Νέα Δημοκρατία στο 64,2% και για τον ΣΥΡΙΖΑ στο 19,2%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ ανεβαίνει στο 28,5% (από 27% τον Δεκέμβριο) και το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,5%, με τρίτη την Πλεύση Ελευθερίας που συγκεντρώνει το 11,7%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (10,7%), το ΚΚΕ (8%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3,9%) και η Φωνή Λογικής (3,3%).

Πρόωρες εκλογές θέλει το 51%, ενώ το 48% προτιμά να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία. Παράλληλα, το 61% πιστεύει ότι η διακυβέρνηση της χώρας χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το 38% επιλέγει την πολιτική σταθερότητα.

Τι λένε για κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Το 19% λέει ότι είναι πιθανό να στηρίξει ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (10% πολύ, 9% αρκετά). Το 66% απαντά «απίθανο» και το 15% «όχι τόσο πιθανό». Ανάλογα με την πρόθεση ψήφου, ο πρώην πρωθυπουργός συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού το 13,2% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να στηρίξουν το κόμμα του. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Πλεύση Ελευθερίας είναι 11,1%, στο ΠΑΣΟΚ 9,9%, σε εκείνους που απαντούν «άλλο» 12,9%, στο «άκυρο/ λευκό/ κανένα» 10,6% και στους αναποφάσιστους 10,4%.

Σε ό,τι αφορά ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, το 33% λένε ότι είναι πιθανό να το στήριζαν (16% πολύ, 17% αρκετά πιθανό). Το 47% απαντούν «απίθανο» και το 19% «όχι και τόσο πιθανό». Εξάλλου, το 50% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση εκφράζουν θετική άποψη για τη Μαρία Καρυστιανού και το 42$ αρνητική.

Ανά πρόθεση ψήφου, το μεγαλύτερο ποσοστό πιθανότητας στήριξης ενός κόμματος υπό την Καρυστιανού είναι από την Πλεύση Ελευθερίας (18,4%), ενώ το ίδιο λένε το 12,9% της Ελληνικής Λύσης, το 14,3% από αυτούς που απαντούν «άλλο» και το 13,5% των αναποφάσιστων.

Το 11% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να στηρίξουν ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά (4% πολύ, 7% αρκετά), το 72% λένε απίθανο και το 17% όχι τόσο πιθανό. Ανά πρόθεση ψήφου, το 21,4% στη ΝΔ λένε ότι είναι πιθανό να στηρίξουν ένα κόμμα Σαμαρά, το 14,6% στην Ελληνική Λύση και το 20,5% στους αναποφάσιστους.

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση

Για το συνολικό έργο της κυβέρνησης, το 70% εκφράζουν αρνητική εντύπωση και το 25% θετική. Το 68% αξιολογεί αρνητικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητικές είναι οι εντυπώσεις από το έργο της κυβέρνησης και σε τέσσερις επιμέρους τομείς. Το μεγάλο ποσοστό μάλλον αρνητικών εντυπώσεων καταγράφεται στα ζητήματα οικονομίας, καθώς φτάνει το 78%, ενώ από κοντά είναι τα θέματα Δημοκρατίας (77%). Στα ζητήματα της καθημερινότητας οι μάλλον αρνητικές εντυπώσεις είναι στο 69% και στα γεωπολιτικά θέματα και τις διεθνείς σχέσεις καταγράφεται το μικρότερο ποσοστό (51%).

Κακές παραμένουν και οι επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, αφού το 81% αξιολογούν αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση που ασκεί το κόμμα. Εξάλλου, το 79% έχει την ίδια εικόνα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, δύο ποσοστιαίες μονάδες ψηλότερα από τον Δεκέμβριο.

Το 69% εκτιμούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 44% δηλώνουν ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο. Τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας παραμένουν η ακρίβεια (45%), η οικονομία (35%) και η κρίση θεσμών (24%), που είναι δύο μονάδες ψηλότερα από τον Δεκέμβριο. Επίσης, το 75% χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και το 63% δικαιολογημένη τη μορφή των κινητοποιήσεων.

Τέσσερις μονάδες κερδίζει η Κωνσταντοπούλου

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κέρδισε άλλες τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες τον τελευταίο μήνα για να φτάσει στο 44%, παραμένοντας πρώτη.

Τη δεύτερη θέση «μοιράζονται» ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αμετάβλητο ποσοστό (31%) και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με απώλεια πέντε μονάδων.

Τέσσερις μονάδες ψηλότερα από τον Δεκέμβριο είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος (από 24% στο 28%) και ακολουθούν ο Σωκράτης Φάμελλος με 25% (από 30%), ο Αλέξης Χαρίτσης με 22% (από 25%), ενώ έβδομος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 21% (από 25%).

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 29% απαντά «κανένας», το 27% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 8% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από 6% συγκεντρώνουν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σημειώνεται ότι σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις είναι αυθόρμητες, ενώ για πρώτη φορά σε αυτή τη λίστα κάνει την εμφάνισή της η Μαρία Καρυστιανού, με 2%.

13 μονάδες ψηλότερα η αρνητική αξιολόγηση για Τραμπ

Αρνητικά αξιολογεί το 75% τον Ντόναλντ Τραμπ, από 62% που ήταν το σχετικό ποσοστό τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το 51% εκτιμά ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους στο άμεσο μέλλον, ενώ το 41% πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να είναι συμμαχικές δυνάμεις.

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvcb5ubh9h5?integrationId=40599y14juihe6ly}