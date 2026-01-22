Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο αποτελεί μονομερές και αδιαπραγμάτευτο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, χωρίς χρονικό προσδιορισμό άσκησής του. Όπως σημείωσε, «το πότε θα γίνει είναι ζήτημα στάθμισης του εθνικού συμφέροντος», υπενθυμίζοντας ότι η χώρα έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο.

Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «δεν απειλεί και δεν διεκδικεί», αλλά δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή απέναντι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισε ότι η χώρα δεν αποδέχεται το «δίκαιο του ισχυρού» και δεν είναι ανίσχυρη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο casus belli, χαρακτηρίζοντάς το μη αποδεκτό. Τόνισε ότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει ρητά την επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, δικαίωμα που ανήκει στον σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Απαντώντας σε σενάρια περί «προσωπικής ατζέντας» που διακινούνται στην Τουρκία, τα χαρακτήρισε μη σοβαρά, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας δεν συνιστά αποδεκτή πρακτική. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα δεν σχολιάζει αντίστοιχα ζητήματα για την τουρκική πολιτική σκηνή.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί ενιαία εθνική γραμμή στα ελληνοτουρκικά, με ευρεία πολιτική συναίνεση, ενώ οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα παραμένουν ανοιχτοί, χωρίς εκπτώσεις σε θέματα κυριαρχίας. «Ηρεμία, σταθερότητα και διαχρονικότητα χαρακτηρίζουν τη στάση μας», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, σημείωσε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνεπάγεται σιωπή απέναντι σε απειλές, το casus belli, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ή τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Αναφερόμενος στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, δήλωσε ότι τους σέβεται και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, τονίζοντας ότι συνομιλεί με όλους όσους υπηρέτησε.

Σχετικά με την κριτική που δέχεται, υπογράμμισε ότι υπερασπίζεται το έργο του ίδιου και της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως ο ρόλος του υπουργού Άμυνας είναι θεσμικός και απαιτεί λόγο που εκφράζει τη χώρα και όχι το κόμμα.

Για τα σενάρια διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία, κράτησε χαμηλούς τόνους, δηλώνοντας ότι η προσωπική του πορεία αποτελεί ήδη πλήρη εκπλήρωση των φιλοδοξιών του, χωρίς να αποκλείει περαιτέρω προσφορά αν απαιτηθεί.

Τέλος, αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και τη στάση των ΗΠΑ, τόνισε ότι η ελληνική πολιτική δεν ετεροπροσδιορίζεται, υπογραμμίζοντας πως η Ουάσιγκτον γνωρίζει τα όρια και τις θέσεις της Ελλάδας, ενώ στόχος της είναι η αποφυγή αναταραχής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.