Ρωτήθηκε και για το προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Για την ανάγκη να υπάρξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την ενίσχυση βασικών υποδομών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη χρήση νέων τεχνολογιών μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στην εφ όλης της ύλης συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά» και τον δημοσιογράφο Γιάννη Πολίτη.

«Τα αγροτικά μπλόκα εκπέμπουν σήμα κινδύνου» τόνισε ο κ. Χαρίτσης μεταφέροντας από τις συνομιλίες του με τους αγρότες στα μπλόκα την ίδια «κραυγή αγωνίας» ότι αφανίζεται ο αγροτικός τομέας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε μια προσχηματική συνάντηση με μια επιλεκτική μειοψηφία για να εξαγγείλει τελικά εντελώς ανεπαρκή μέτρα χωρίς για μια ακόμα φορά να ασχοληθεί με τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. «Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη είναι υποκατάσταση της αγροτικής παραγωγής από εισαγωγές. Γιατί το μοντέλο ανάπτυξης της ΝΔ στηρίζεται στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και των υπηρεσιών» σημειώνει ο ίδιος.

Ερωτηθείς για το προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς ο κ. Χαρίτσης είπε ότι στόχος είναι «να βγούμε από το συνέδριο με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα της χώρας» ενώ τόνισε ότι η κοινωνία και ο προοδευτικός κόσμος «που ασφυκτικά από την πολιτική Μητσοτάκη» απαιτεί συνεννόηση και συνεργασία «που να δίνει διέξοδο». «Εκεί κρίνεται η κοινωνική χρησιμότητα της Αριστεράς, στο αν μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας σήμερα». σημειώνει ο κ. Χαρίτσης, λέγοντας ότι «αυτόν τον ρόλο θέλουμε και μπορούμε να παίξουμε αλλιώς θα τον παίξει η ακροδεξιά ή η αντιπολιτική του «ούτε αριστερά ούτε δεξιά».

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ και στον Ν. Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι πρέπει να επιλέξει αν θα ακολουθήσει τον δρόμο του Πέδρο Σάντσεθ με τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου με την Αριστερά απέναντι στη Δεξιά και τη διαμόρφωση διακριτού πόλου απέναντι στον εγχώριο τραμπισμό ή θα επιμείνει σε μια αντίληψη, που δεν αντιστοιχεί στην εποχή και κυρίως δεν απαντά ξεκάθαρα αν αποκλείει την προοπτική να λειτουργήσει ως δυνητικός κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ.

Σε ερώτηση για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τονίζει ότι το θέμα είναι αν η επιστροφή αυτή θα κομίζει κάτι πραγματικά νέο και θα δίνει πειστικές απαντήσει σε όσα εξωφρενικά συμβαίνουν σήμερα. «Η κοινωνία σήμερα είναι απαιτητική και ζητά υπέρβαση και όχι επανάληψη: καθαρές απαντήσεις, συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια νέα συλλογική δυναμική. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε μια νέα πρωτοβουλία να έχει πολιτικό νόημα και να πετύχει να ανατρέψει τη Δεξιά με όρους υπεράσπισης της κοινωνίας", προσθέτει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού, ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία της ξεκινά με τη δυναμική που πηγάζει από το ηθικό αίτημα για δικαιοσύνη στα Τέμπη αλλά όταν αυτό το καθολικό αίτημα μεταφράζεται πολιτικά μέσα από μια ρητορική που εξισώνει τους πάντες, τότε δεν πλήττει την κυβέρνηση· την διευκολύνει και την προστατεύει. Ο κ. Χαρίτσης αναφέρει ως παράδειγμα το γεγονός ότι "αποσυνδέεται το έγκλημα στα Τέμπη από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές —ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθμιση, υποχώρηση του δημόσιου ελέγχου— που διέλυσαν τον σιδηρόδρομο και έχουν σαφές ιδεολογικό πρόσημο. «Το αίτημα για κάθαρση θα μείνει μετέωρο αν αφήνει ανέπαφο το κυρίαρχο μοντέλο εξουσίας», προσθέτει.

Τέλος ερωτηθείς για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τις δηλώσεις του για το διεθνές δίκαιο, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σχολίασε ότι «όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα προσέλθει στη Βουλή για να υπερασπιστεί την επικίνδυνη τοποθέτησή του για την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου». Ενώ για την πρόθεσή του να αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες με άλλα κόμματα ανέφερε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με τους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, δηλώνοντας καθαρά την πρόθεσή του για κοινές δράσεις, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά ήταν αυτή «που ενεργοποίησε πρωτοβουλίες κοινής δράσης τόσο για τη στάση της χώρας στην παλαιστινιακή υπόθεση αλλά και για άλλα μείζονα ζητήματα όπως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας».