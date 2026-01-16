Το σχόλιο Πελετίδη μετά την επίθεση του Φωτήλα.

Αισχρή επίθεση εναντίον του Κώστα Πελετίδη εξαπέλυσε ο Ιάσονας Φωτήλας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, χρησιμοποιώντας φράση που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, απευθυνόμενος στον Κώστα Σβόλη- επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον δήμο Πατρέων- είπε «μπορώ να σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις σελίδα- σελίδα», αναφερόμενος στον Κώστα Πελετίδη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Ιάσονας Φωτήλας κατηγόρησε τον Κώστα Πελετίδη ότι δηλώνει πως ο δήμος κάνει έργα, τα οποία γίνονται από το υπουργείο και την πολιτεία. «Δεν πρέπει να του επιτρέψουμε να λέει ότι αυτός μερίμνησε», τόνισε.

«Εγώ είμαι εδώ για να σας δώσω στοιχεία, τουλάχιστον στο κομμάτι που γνωρίζω και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ περίμενα ήδη να έχεις χτυπήσει Κώστα την πόρτα μου και να σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα- σελίδα», πρόσθεσε ο υφυπουργός Πολιτισμού.

Σε άλλο σημείο σχολίασε ότι ο δήμαρχος Πατρέων «δεν έχει πολιτική και ελεύθερη» βούληση. «Εάν αύριο του πούνε από τον Περισσό “θα πας για βουλευτής”, θα πάει για βουλευτής. Αν του πουν ότι θα πάει για περιφερειάρχης, θα πάει για περιφερειάρχης. Ό,τι του πει ο Περισσός θα το κάνει», πρόσθεσε.

«Δυστυχώς και ο τρόπος που μιλάει και ό,τι κάνει είναι… δεν θέλω να μπω σε αυτό το επίπεδο», σχολίασε ο Κώστας Πελετίδης, μιλώντας στο Ionian TV. «Τα χρήματα είναι του ελληνικού λαού. Είναι προσωπικά χρήματα; Τίνος είναι; Μοιράζουν χρήματα;», πρόσθεσε.

Στις ίδιες δηλώσεις, κάλεσε τον Ιάσονα Φωτήλα να απαντήσει δημόσια γιατί απέρριψε πρόταση ύψους 350.000 ευρώ για την κατασκευή αρμάτων στην Πάτρα, με συνεργασία του δήμου, της περιφέρειας και του υπουργείου Πολιτισμού. «Ας απαντήσει δημόσια γιατί δεν δίνει αυτά χρήματα για να πούμε έμπρακτα ότι βοηθάει το πατρινό καρναβάλι», κατέληξε.

