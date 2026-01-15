Η ερώτηση του Αρναούτογλου στην Κομισιόν για το υδρογόνο και η απάντηση του επιτρόπου Ενέργειας.

Η Ευρώπη διαθέτει εργαλεία, υποδομές και στρατηγική για το υδρογόνο, αλλά η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει πίσω με ευθύνη της κυβέρνησης, τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης και σοβαρού σχεδιασμού, μετά την απάντηση του επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιέρενσεν, σε ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου προς την Κομισιόν, σχετικά με την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης υδρογόνου στην Ελλάδα.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές εξαγγελίες και επικοινωνιακά σχέδια. Απαιτεί εθνική στρατηγική, στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, επενδύσεις στην έρευνα και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με όρους ενεργειακής συνοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης, υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής.

«Το υδρογόνο δεν είναι υπόθεση του μέλλοντος - είναι πεδίο ανταγωνισμού σήμερα. Όποιος δεν προετοιμάζεται, μένει πίσω. Και δυστυχώς, η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει πίσω με ευθύνη της κυβέρνησης», προειδοποιεί.

Στην απάντησή της, η Κομισιόν περιγράφει ένα πλήρες ευρωπαϊκό πλαίσιο για το πράσινο υδρογόνο, με δεσμευτικούς στόχους, χρηματοδοτικά μέσα και ειδικές πολιτικές στήριξης, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αναφέρει ρητά ότι η Ελλάδα έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο κορμού υδρογόνου H2DRIA, ενώ ανοίγει τον δρόμο και για πρόσθετα έργα υποδομών, αποθήκευσης και παραγωγής μέσω των έργων κοινού ενδιαφέροντος και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ωστόσο, επισημαίνει ο ευρωβουλευτής, πίσω από τις ευρωπαϊκές δυνατότητες, αναδεικνύεται ένα σοβαρό εθνικό κενό: η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για το υδρογόνο, δεν έχει διασφαλίσει επαρκή ωρίμανση έργων και αφήνει τη χώρα να κινδυνεύει με ενεργειακό και τεχνολογικό έλλειμμα σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας.



«Η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υποδομές και ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική για το υδρογόνο. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση και ο σοβαρός σχεδιασμός από την ελληνική κυβέρνηση. Το υδρογόνο δεν είναι υπόθεση του μέλλοντος – είναι πεδίο ανταγωνισμού σήμερα. Όποιος δεν προετοιμάζεται, μένει πίσω. Και δυστυχώς, η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει πίσω με ευθύνη της κυβέρνησης», υπογραμμίζει.

Η ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου προς την Κομισιόν και η απάντηση

«Κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης υδρογόνου στην Ελλάδα και την ΕΕ», ήταν το θέμα της ερώτησης του Σάκη Αρναούτογλου, στην οποία ανέφερε:

«Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο ενεργειακού ελλείμματος στην αναδυόμενη αγορά υδρογόνου κατά την επόμενη δεκαετία. Παρά τη δυναμική ανάπτυξη του πράσινου υδρογόνου στην Ευρώπη, η χώρα μας προβλέπεται να καλύπτει μόλις το ήμισυ της μελλοντικής ζήτησης, ενώ το εκτιμώμενο κόστος εκκαθάρισης παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Κίνα έχουν ήδη επιτύχει παραγωγή πράσινου υδρογόνου σε χαμηλότερο κόστος, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των υποδομών ενδέχεται να περιορίσει τον ρόλο της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ενεργειακού μετασχηματισμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς προτίθεται να στηρίξει κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, τα οποία κινδυνεύουν με έλλειμμα υδρογόνου, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή συνοχή της ΕΕ;

2. Σκοπεύει να θεσπίσει ειδικά χρηματοδοτικά ή διασυνδετικά προγράμματα για τη μείωση των τιμολογιακών ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών;

3. Προτίθεται να ενισχύσει την έρευνα και παραγωγή ευρωπαϊκής τεχνολογίας ηλεκτρόλυσης, ώστε να καταστούν οι επενδύσεις πιο ανταγωνιστικές και προσιτές;».

Εξ ονόματος της Κομισιόν απάντησε ο επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιέρενσεν, ο οποίος ανέφερε:

«Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κλιμάκωση της χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου, το οποίο περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους κατανάλωσης για τη βιομηχανία και τις μεταφορές, τη στήριξη ειδικών υποδομών και μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά υδρογόνου.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Υπάρχουν επίσης οικονομικά κίνητρα, μεταξύ άλλων μέσω του Ταμείου Καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη” και του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη”.

Το 2024 η Επιτροπή διέθεσε, μέσω του ΜΣΕ, 5,4 εκατ. EUR στο ελληνικό έργο κορμού για το υδρογόνο H2DRIA με σκοπό τη διεξαγωγή προκαταρκτικών μελετών. Μόλις οριστικοποιηθεί, το έργο θα είναι επιλέξιμο για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της κατασκευής στο πλαίσιο του ΜΣΕ.

Άλλα έργα για το υδρογόνο στην Ελλάδα, όπως τερματικοί σταθμοί παραλαβής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ηλεκτρολυτικές κυψέλες, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στον επόμενο ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ). Το καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος καθιστά το έργο επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τον ΜΣΕ και στηρίζει την υλοποίηση μέσω ταχύτερης αδειοδότησης.

Η Επιτροπή στηρίζει την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των ηλεκτρολυτικών κυψελών της ΕΕ μέσω διαφόρων μέτρων. Η νέα ομάδα εργασίας για την υλοποίηση του “Καθαρού Υδρογόνου” στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών ευθυγραμμίζει τις ευρωπαϊκές, εθνικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ε&Κ διοχετεύεται μέσω της κοινής επιχείρησης “Καθαρό υδρογόνο”, η οποία διαχειρίζεται πρόγραμμα Ε&Κ με στήριξη ύψους 1 δισ. EUR, συν 200 εκατ. EUR για κοιλάδες υδρογόνου, όπως το έργο Trieres. Περαιτέρω στήριξη παρέχεται μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοστασίων ηλεκτρολυτικών κυψελών της ΕΕ, λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις για το υδρογόνο. Ο κανονισμός για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών στηρίζει το ευρωπαϊκό περιεχόμενο στις δημοπρασίες και τις δημόσιες συμβάσεις».