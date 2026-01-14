Η σύνθεση, η εκπροσώπηση των αγροτών από τα μπλόκα και οι ανοιχτοί δρόμοι. Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Ίδιοι παραμένουν οι όροι της κυβέρνησης για μια νέα συνάντηση με τους αγρότες των μπλόκων, και δεν είναι άλλοι - όπως αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης- από τη σύνθεση, την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές), αλλά και να ανοίξουν οι δρόμοι.

Νωρίτερα, σήμερα οι αγρότες από τα μπλόκα αποφάσισαν να γίνει ο διάλογος με τον Κ.Μητσοτάκη στον οποίο θα συμμετέχουν τα μέλη της Πανελλαδικής και συγκεκριμένα 25 μέλη και 5 παρατηρητές. Η απάντηση που φέρεται να δίνουν οι αγρότες είναι «δεν θα κλιμακώσουμε, τα μπλόκα όμως δεν φεύγουν». Η θέση μάλιστα που διατυπώνεται από το μπλόκο Ε-65 είναι «Ναι στον διάλογο, αλλά με κόσμο , δηλαδή τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα» και φυσικά χωρίς να διαλυθούν τα μπλόκα.

Προβοκάτσια με τον βανδαλισμό των τρακτέρ

Τον βανδαλισμό σε τρακτέρ που κατήγγειλαν αγρότες, καταδίκασαν μέλη της επιτροπής του μπλόκου του Νίκαιας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο τρακτέρ που ανήκουν σε εκπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στην επιτροπή.

Άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» πάνω στα τρακτέρ, ενώ προχώρησαν και στο σκάσιμο των ελαστικών τους.

Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή κάνει λόγο για εσκεμμένη ενέργεια με στόχο τη διάλυση του μπλόκου η οποία ωστόσο θα πέσει στο κενό. Παράλληλα επισημαίνει ότι οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με έξοδα του μπλόκου ενώ αναφέρει ότι ζήτησαν υλικό από κάμερες της εταιρίας για να διαπιστώσουν την ταυτότητα των δραστών.

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής αναφέρει τα εξής: «Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει την διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…»

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε από την πλευρά του στο Ρ/Φ του ΣΚΑΪ 100,3 για τις εξελίξεις στα αγροτικά μπλόκα μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφορικά με το πώς πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά δίκτυα ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι: «Μέχρι τώρα οι Αρχές έχουν εξασφαλίσει τις παρακαμπτηρίους, έτσι ώστε να μην σταματάει ποτέ η διέλευση των αυτοκινήτων, των φορτηγών κλπ. και ταυτόχρονα να μην «κόβεται» η χώρα σε οποιοδήποτε σημείο, να μην υπάρχουν αδιέξοδα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην ώρα τους.»

Για την στάση της Αστυνομίας απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών σημείωσε: «εμείς είμαστε απόλυτα ψύχραιμοι. Εγώ ως πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας, 40 μέρες τώρα, βλέπετε είμαι σιωπηλός. Προσπαθούμε να αφήσουμε μια κοινωνική ομάδα, που είναι πολύ μικρή κοινωνική ομάδα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, να ασκήσει τα δικαιώματά της. Το έκαναν με πληρότητα, με πληθωρικότητα, με χρόνο πολύ.»

Παράλληλα τόνισε ότι: «το αυτονόητο είναι ότι στη Δημοκρατία είναι απόλυτα νόμιμο, συνταγματικό δικαίωμα η διεκδίκηση αιτημάτων. Στη συνέχεια υπάρχει ο συμβιβασμός. Υπάρχει η έξοδος από μια κινητοποίηση, από μια κρίση, η οποία δημιουργείται. Εδώ, δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια εκδοχή.»

Eπιπρόσθετα υπογράμμισε ότι: «η Κυβέρνηση επέδειξε μια πρωτοφανή ανοχή απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν επί 40 μέρες στην οικονομία της χώρας. Ποιος είναι, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και κλείνει Τελωνεία επί πολλές μέρες, που σημαίνει χιλιάδες φορτηγά που μεταφέρουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες τόνους προϊόντα που τροφοδοτούν τη χώρα και υφίστανται ζημίες εκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;»

Σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε το πρωί σε μια από τους παρακαμπτήριους οδούς ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε: «Πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πριν από τέσσερις ώρες, σε έναν επαρχιακό δρόμο Θήβας - Λειβαδιάς, που αναγκαστικά οδηγείται η κυκλοφορία λόγω του αποκλεισμού του αυτοκινητοδρόμου, συναντήθηκε ένα θηριώδες φορτηγό, με δύο καρότσες, με ένα Ι.Χ., με αποτέλεσμα, να είναι στενός ο δρόμος, να γίνει πλαγιομετωπική, και δυστυχώς, να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Αυτοί όλοι έχουν αντιληφθεί τι κάνουν; Αυτοί εκεί, αναφέρομαι σε αυτούς, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκαν τον εξαίρετο κύριο Κασιδιάρη και χειροκροτούσαν όλοι μαζί τα κατορθώματά τους. Αυτοί εκεί στη Θήβα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάχρηση πλέον ενός δικαιώματος, του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο που πλήττει τόσο βαθιά την υπόλοιπη κοινωνία».